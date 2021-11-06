موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الثاني 1443 موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر

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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر ربيع الثاني 1443 نوفمبر 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، وكذلك عن كم راتب الضمان الاجتماعي، وينتظر الكثير من الأسر المستفيدة، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم من مأكل وملبس وغيره من الاحتياجات الضرورية، ويتم ذلك وفق شروط وضوابط معينة وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حتى يصل الدعم لمستحقيه ويحقق الأهداف المرجوة منه.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر ربيع الثاني

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تخفيف العبء عن المواطنين وعن الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تفعيل بعض البرامج الاجتماعية مثل برنامج حساب المواطن، وتستهدف المملكة الأسر الأكثر احتياجاً والتي أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة إلى زيادة معاناة هؤلاء، فقامت المملكة على الفور في توفير العديد من البرامج التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية، ومنها راتب الضمان الاجتماعي للسعوديين المقيمين داخل المملكة بشكل دائم، وليس لهم دخل أو حيازة وتنطبق عليهم شروط الحصول على راتب الضمان.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف ذلك عطلة رسمية، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف راتب الضمان لهذا الشهر ربيع الثاني، بحيث يكون يوم الأحد 02\04\1443 الموافق 07\11\2021، ونبهت الوزارة على المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي ضرورة تحديث بياناتهم قبل موعد الصرف.

كم راتب الضمان الاجتماعي

يختلف راتب الضمان الاجتماعي باختلاف عدد الأسرة فكلما زاد العدد زاد الراتب وكلما قل العدد قل الراتب. وفيما يلي بيان بالراتب المقرر على حسب الأفراد وهو كالتالي:

في حالة كان المستحق لراتب الضمان فرد واحد يصرف له 2000 ريال شهرياً.

الأسرة المكونة من فردين تستحق راتب يقدر 2750 ريال سعودي شهرياً.

إذا كانت الأسرة مكونة من ثلاث أفراد يكون الراتب الخاص بهم 3140 ريال سعودي شهرياً.

أما إذا كان عدد الأفراد في الأسرة أربعة يكون الراتب 3710 ريال سعودي شهرياً.

طريقة تحديث بيانات المستفيد وفوائده

تحديث بيانات المستحق لراتب الضمان الاجتماعي بشكل مستمر في مصلحة المستحق للراتب، كما أن تحديث البيانات يهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الغاية المرجوة منه، وفيما يلي فوائد تحديث البيانات وهي كالتالي: