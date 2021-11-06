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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجدد عبارات ذكري البيعة السابعة 1443 لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في المقال التالي
نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني الاخباري مزيد من التفاصيل حول ذكري البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الذي يتولي حكم المملكة العربية السعودية حتي وقتنا الحاضر متفاني في خدمة وطنه والشعب السعودي العظيم، حيث ادي مهامه علي أكمل وجه منذ توليه الحكم منذ سنوات سابقة وحتي الآن، والآن في طريقة إلي تحقيق مزيد من الانجازات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجهوده الجبارة في المرور بالأزمة العالمية التي تعيشها المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد، ولذلك يحتفي الشعب سنوياً بذكري تجديد البيعة وتقديم الولاء إلي الحاكم للعام السابع علي التوالي.
ذكري البيعة السابعة 1443
استطاع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن يتولي حكم المملكة العربية السعودية في شهر ربيع الثاني 1436 من شهر يناير عام 2015، بعدما توفي شقيقة الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويقوم الشعب السعودي بتجديد البيعة إلي الحاكم في يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر 2021 هجرياً 3 ربيع الآخر 1443 هجرياً من كل عام، ويتم الاحتفال به بالتوقيت الهجري، ويتناول الشعب السعودي عبارات وصور تجديد البيعة إلي القائد والملك سلمان في هذا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعر الحب والولاء الكامل له، وطاعته بعد تحقيقه العديد من الانجازات في الادارة والمنظمات الحكومية والوزارات بمختلف أشكالها، وخاصة بعدما أطلق رؤية 2030 لتطوير منظومة العمل داخل المملكة العربية السعودية علي الطراز الحديث وبالتكنولوجيا الحديثة.
عبارات تجديد البيعة السابعة 1443 للملك سلمان بن عبد العزيز
- علي العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء.
- للعام السابع علي التوالي نجدد البيعة ونكتب بالدم اننا نجدد البيعة لقائد الوطن المخلص الملك سلمان بن عبد العزيز.
- الملك سلمان في كل عام مسيرة المبادرات والانجازات
- دمت لنا يا ملكنا العظيم نبراس الحق والحكمة وبارك الله في انجازاتك العظيم لدولتنا العظيمة.
- نجدد البيعة والولاء علي السمع والطاعة حاكمنا العزيز.
- أدام الله الصحة والعافية لملكنا وقائد مملكتنا الملك سلمان نجدد لك البيعة بكل الحب والاخلاص.
- نجدد نحن شعب المملكة البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد اللهم آدم علينا آمننا وإيماننا.
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