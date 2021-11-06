متي موعد صرف حساب مواطن شهر نوفمبر 2021 الدفعة 48 بالمملكة

متي موعد صرف حساب مواطن شهر نوفمبر 2021 الدفعة 48، برنامج من البرامج الحكومية الموجودة بالمملكة، والهدف الرئيسي منه تخفيف الأعباء علي المواطنين، بالإضافة لتقديم الدعم المادي لهم، العائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ثم تعويض المواطنين الذي تم الحاق الضرر بهم،بسبب الحالة الاقتصادية للمملكة، والبرنامج يرسل للمواطنين للتأكد من الحسابات البنكية والحالة الاجتماعية، وكل شهر ينتظر المواطنين المستفادين من الدعم، ويتساءلون متي ينل الدعم لهم من حساب مواطن، فسوف يتم صرف شهر نوفمبر بعد أربعة أيام، ويقوم حساب مواطن بتقديم الدعم المباشر للفئات ذو الاحتياجات، وذلك لمساعدة وتوفير لهم وأسرتهم حياة كريمة. دعم حساب المواطن دفعة سبتمبر 46 وخطوات التسجيل في برنامج حساب مواطن بالمملكة

متي موعد صرف حساب مواطن شهر نوفمبر 2021 الدفعة 48

تقدم الحساب الرسمي لبرنامج حساب مواطن، بإعلان جديد عبر توتير، موضحا أن الدعم المقرر للمستفيدين سوف يوضع في الحسابات البنكية الخاصة به، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي شهريا، ثم من المحتمل أن يتأخر إيداع الدعم في حلة مصادفة يوم اجازة رسمية، أما إذا صادف الإيداع يوم الجمعة فيودع يوم الخميس في الحساب حتي لا ينتظر يوم الأحد، ويعمل برنامج حساب المواطن علي أعلام المواطن برسالة نصية، موضح موعد صرف المبلغ المالي المستحق، ولكل مواطن تبع حالته المادية، مع تحديد اليوم للحصول علي المبلغ المالي، وسيتم صرف دفعة حساب مواطن دفعة 48 لشهر نوفمبر، يوم الأربعاء الموافق

10 – 11 – 2021.

شروط الأهلية لحساب المواطن 1443 – 2021

يكون المتقدم سعودي الجنسية، من أب وأم سعودين، وتم ولادته داخل المملكة. ثم يستثني من الجنسية السعودية، فئة الأبناء من زوج أو زوجه غير سعودية. أن يكون دائم الإقامة بالمملكة. عدم سفر المتقدم 12 شهرا، منذ القيام بطلب الحصول علي حساب مواطن. ثم لا يكون المتقدم بالسجون السعودية. إيضاح المتقدم جميع المعلومات والبيانات الخاصة، الراتب الشهري، عدد أفراد الأسرة، من منهم وصل لعمر البلوغ.

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طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية لنيل حساب المواطن 2021 – 1443

الدخول إلي الموقع الرسمي لحساب مواطن. ثم الضغط علي حساب مواطن. اختار التحقق من نتائج الأهلية. تعبئة البيانات في أماكنها الصحيحة، الاسم، رقم الهوية. ثم كتابة رمز التحقق. الضغط علي استعلام لمعرفة نتيجة الأهلية الخاصة بك.

شروط حساب المواطن

هناك شروط يجب تحقيقها المواطن، الذي يرغب في الحصول علي هذا الدعم، وهي:

لا يقل العمر عن 18 سنة. ثم الدخل الشهري لا يتعدى 2000 ريال سعودي. أن يكون سعودي الجنسية.

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