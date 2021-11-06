شروط وخطوات التقديم على برنامج الامن الصحي 1443 عبر موقع هيئة التخصصات الصحية

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طريقة التقديم على برنامج الامن الصحي 1443، حيث يبحث العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل فى هذا البرنامج وذلك لأن يحصلون على الوظائف الخاصة بالأمن الصحي فى المملكة حيث يتم عمل هذا البرنامج للاشخاص الحاصلين على تخصصات تؤهلهم للعمل فى هذا المجال.
برنامج الامن الصحي 1443
يعتبر هذا البرنامج هو واحد من ضمن البرامج الخاصة بالمجال الصحي فى المملكة العربية السعودية، حيث إنه عبارة عن برنامج تدريبي يؤهل الحاصلين علية إلى العمل فى قطاع الأمن الصحي فى مستشفيات المملكة العربية السعودية أو فى جميع القطاعات التابعة للوزاة فى مختلف أنحاء المملكة، ويتم التدرج فى تلك الوظائف بناء على سلم الوظائف.
شروط وظائف الأمن الصحي فى السعودية
هناك العديد من الشروط التي قامت وزارة الصحة فى المملكة وذلك لأن يتم تنظيم عملية القبول فى هذا البرنامج وتكون تلك الشروط وفقاً للأتي:
- أن يكون الشخص الراغب فى الحصول غلى الدورة التدريبية مواطن أو مواطنة سعودية.
- يجب إن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية فى التخصصات الدراسة المطلوبة.
- لابد من إن يكون فى عمر العمل.
- يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة غير عامل فى القطاع الخاص أو القطاع العام فى المملكة.
- يشترط إن يكون المتقدم فى طول 165 سم للذكور و 155 سم للاناث.
- إن يكون حسن السير والسلوك.
- لابد من إن يكون الوزن متناسب مع الطول.
طريقة التقديم على برنامج الامن الصحي 1443
هناك عدد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل التسجيل فى هذا البرنامج حيث تتلخص هذه الخطوات فى النحو التالي:
- الذخاب إلى موقع هيئة التخصصات الصحية السعودية على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل.
- تكتب الأسم الاول ثم اسم العائلة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة محل الااقامة ثم رقم الهوية وتاريخ اصدار الهوية.
- تقوم بكتابة تاريخ الميلاد فى المربع المخصص له.
- تكتب جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف.
- رفع برينت التامينات والاوراق الشخصية التي تتطلب منك.
- الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على زر التسجيل.
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