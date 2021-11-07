عروض الشاشات في جرير وأحدث خصومات تليفزيونات إل جي

عروض الشاشات في جرير على الرغم من أنها تدخل في نطاق عروض مكتبة جرير الأسبوعية إلا أن الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية يبحثون عن عروض الجمعة البيضاء في جرير من أجل شراء اللوازم الأساسية من بينها الشاشات الذكية والتليفزيون وغيرها من الأجهزة ويسأل المواطنين متى الجمعة البيضاء 2021 في السعودية للمبادرة في الشراء ولكن مكتبة جرير أكدت على أن موعد الجمعة البيضاء في السعودية سيشهد العديد من الخصومات غير العروض الأسبوعية التي توفرها المكتبة وسوف نتعرف على أسعار شاشات التلفزيون في عروض مكتبة جرير الجديدة.

عروض الشاشات في جرير

تقدم مكتبة جرير أفضل أنواع وماركات الشاشات لعملائها من خلال مجموعة كبيرة من التخفيضات التي تناسب جميع المستخدمين ومن أفضل تلك العروض:

عروض جرير شاشات أل جي

تعد شركة أل جي من أكبر الشركات المنتجة للشاشات التليفزيون بمواصفات عالمية ومنها:

شاشة أل جي بحجم 65 بوصة والتي تضم عدد كبير من الإمكانيات المختلفة حيث تضم معالج رباعي النواه، بالإضافة إلى توفيرها إمكانية الاتصال بالبلوتوث وكذلك الواي فاي وتضم الشاشة عدد 4 منافذ من نوع HDMI وتأتي الشاشة بنظام تشغيل من نوع ويب 5.0 كل هذا يحصل عليه المستخدم بسعر 6499 ريال بدلًا من 17999 ريال.

شاشة أل أي دي من أل جي بحجم 55 بوصة ذات الكماليات المتميزة فالشاشة تضم عدد 3 منافذ لتشغيل HDMI بالإضافة إلى تزويد الشاشة ب Magic Remote وتعمل من خلال مصدر طاقة يبدأ من 100 فولت وحتى قدرة 240 فولت وتم توفير الشاشة داخل مكتبة جرير بسعر 3099 ريال بدلًا من 7499 ريال.

أسعار الشاشات في جرير

تقديم أيضًا المكتبة عروض على الشاشات بماركات مختلفة وهي:

شاشة سوني بحجم 65 بوصة تم تصميم الشاشة بإضاءة خلفية من نوع دي أل أي دي وتعتبر الشاشة من أكثر الشاشات تطورًا حيث تعمل بنظام تشغل أندرويد 9.0 بالإضافة إلى إمكانية توصيل الشاشة باستخدام البلوتوث والواي فاي وتتميز بتوفير سماعات من نوع دولبي ديجيتال وتأتي الشاشة بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال، وغيرها من أنواع الشاشات المميزة التي توفرها مكتبة جرير في العروض الجديدة.