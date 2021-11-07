نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية الاختبارات النهائية 1443.. تفاصيل موعد الاختبارات النهائية عن بُعد وحضوري ١٤٤٣ الابتدائية المتوسطة الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاختبارات النهائية 1443 ، ما زلنا نستكمل تقديم سلسلة متواصلة من أهم الأخبار عن موعد الاختبارات النهائية 1443 الفصل الأول لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، وسنعمل على الإجابة على بعض التساؤلات التي يتم طرحها من قبل أولياء الأمور رغبة في معرفة جدول موعد الاختبارات النهائية ١٤٤٣ عن بعد أو ستكون الاختبارات النهائية حضورياً، كما سنأتي لكم بما قامت بنشره وزارة التعليم السعودية فيما يخص هذا الشأن.

الاختبارات النهائية 1443

الاختبارات النهائية 1443 ، هي محض اهتمام جميع أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية الآن رغبة في معرفة هل ستكون الاختبارات النهائية عن بعد 1443 أم ستكون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضورياً، وبناءً على ذلك فقد نشرت وزارة التعليم السعودية تغريده هامة عبر صفحتها الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت خلالها آلية الاختبارات النهائية ١٤٤٣ للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة.

وجدير بالذكر وبعد تطبيق الحجر الصحي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية تزامناً مع تفشي الوباء الجديد كوفيد 19 ، قامت وزارة التعليم السعودية بإجراء بعض التعديلات على التقويم الدراسي الجديد 1443 ، والتي شهدت تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين فقط، وقد أوضحنا التفاصيل الكاملة عن التقويم الدراسي الجديد 1443 وزارة التعليم ثلاث فصول على موقعنا من خلال تقارير سابقة.

موعد الاختبارات النهائية 1443

فيما يخص موعد الاختبارات النهائية 1443 ، فقد عزمت وزارة التعليم السعودية بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة عبر اختبارات تحريرية وشفوية، ستشهد إجراء الاختبارات عن بُعد وأخرى اختبارات بشكل حضوري، ونستعرض عليكم أدناه آلية الاختبارات النهائية 1443 عن بعد وحضورياً. وذلك حسب ما أعلنته وزارة التعليم السعودية.

ومن خلال الصورة المرفقة بعاليه، والتي جاءت ضمن ما نشرته وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي الموثق على موقع التدوينات الصغيرة تويتر ، فيما يخص موعد الاختبارات النهائية 1443 عن بعد حضوري ، يتضح لنا أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول الشفوية ومواد التقويم سوف تكون عن بعد وتبدأ يوم 9 ربيع الثاني 1443 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

كما يتضح لنا من خلال موعد الاختبارات النهائية ١٤٤٣ الفصل الأول عن بعد للمرحلة الابتدائية ستبدأ من يوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني 1443 ، حيث يبدأ الاختبار في تمام الساعة الرابعة عصراً، كما سيكون موعد الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية العامة حضوري للطلاب المحصنين فوق 12 عام. بينما ستكون الاختبارات النهائية عن بعد للطلاب غير المحصنين لأسباب صحية أقل من 12 عام، ومن لم يستكملوا الجرعتين، علماً أنها ستبدأ يوم 12 من ربيع الثاني 1443.