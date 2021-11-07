اطلب وسدد ديونك من شركة الأمثل للتمويل الميسر قرض بدون تحويل راتب 50 ألف ريال وبدون ضامن

عندما تتعثر في حياتك ماديا تبحث عن تمويل سريع أو سحب قرض من جهة تمويل ميسرة وبشروط سهلة في متناول اليد للسداد، وبالبحث عن قرض تمويلي سريع وإجراءات وشروط ميسرة كان أفضل العروض من شركة الأمثل للتمويل حيث تقدم قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن بقيمة 50 ألف ريال سعودي ميسرة السداد، هذه الشركة ضمن الشركات المعتمدة من البنك المركزي حيث تقدم الحلول المصرفية وتلبية الإحتياجات المالية مطابقة للشريعة الإسلامية، واليوم مقالي من موقع ثقفني أعرض شروط تمويل شركة الأمثل وطريقة التقديم على القرض ومزايا شركة الأمثل، حيث أن الشركة تعمل بشفافية مٌطلقة ومصداقية في عرض أسعار المنتجات وقيمة الرسوم الفعلية ونسب الربح السنوي وذلك قبل طلب القرض، وتعمل بتقنية رقمية سريعة في الإجراءات وتنفيذ الطلب، مما يجعلها من أفضل شركات التمويل في السعودية مضمونة جداً في الحصول على المال بصورة سهلة وميسرة، من أجل الحفاظ على الأمانة وسمعة الشركة حيث تقوم بتعريف العملاء هامش الربح وكافة الحقوق التي تكون في صورة بنود منصوصة في عقد التمويل، مما يعطي مصداقية الشركة عند العملاء.

الشروط المطلوبة لطلب قرض من شركة الامثل:

متاح التمويل للسعوديين فقط. لا يقل عمر العميل سواء (ذكر أو أنثى) عن 21 سنة. أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الشركات الكبرى.

المستندات المطلوبة لطلب القرض:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. العنوان الوطني بالإضافة إلى إثبات سكن ملك أو إيجار. كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور. خطاب تعريف بالراتب يشمل إجمالي الدخل الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين. قد يتطلب وثائق أخرى في بعض الحالات الاستثنائية.

مزايا قرض شركة الأمثل:

تمويل شركة الامثل يمتاز بعدة مزايا لاتتوفر في التمويلات الأخرى ومن أهم هذه المزايا الاتي:

أسرع وأسهل إجراءات مع مرونة التعامل مع العملاء. إمكانية السداد المبكر وفق لوائح البنك المركزي. تمويل بصيغة (التورق) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً. في حالة إن زاد المبلغ عن الخمسين ألف ريال يتطلب تقديم ضامن أي يمكنك طلب تمويل ب50.000 بدون كفيل ولا تحويل راتب. هامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض. تمويل بدون كفيل أو ضامن يصل إلى 50 ألف ريال. السداد على أقساط مريحة حتى 24 شهر. قرض بدون تحويل راتب يصل إلى 100 ألف ريال،

خطوات التقديم للحصول على القرض:

عن طريق زيارة فرع من فروع الشركة الموجودة في محافظات المملكة أو عبر الموقع الإلكتروني لشركة الامثل أو الاتصال عبر رقم الهاتف 8003015555، مع الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب.