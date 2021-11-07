الآن اطلب من بنك سامبا قرض 100 ألف ريال سعودي بدون فوائد ولاضامن للرجال والنساء

تمويل الخير تمويل يلبي احتياجات المواطنين من سداد المديونيات او دفع مصروفات او الانفاق على احتياجات الاسرة او سداد اقساط او تمويل مشروع صغير بدون كلفة وبدون ضامن ولا فوائد ويسدد على أقساط طويلة وبشروط ميسرة للغاية من بنك سامبا ، فهو بنك معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بمزاولة الأعمال المالية والتي تخص القروض بأنواعها المختلفة، حيث يتميز بنك سامبا بمرونة التعامل مع العملاء ويعد من أكبر وأفضل البنوك في المملكة، يوفر البنك أكثر من منتج تمويلي يشمل بهم السعوديين والمقيمين بالتقسيط المريح و بأقل متطلبات ممكنة، يوفر العديد من الخدمات المصرفية منها أنواع بطاقات الائتمان كل واحدة بمزايا مختلفة، بالإضافة إلى التمويل العقاري الذي يشمل الفلل والوحدات السكنية والأراضي والعقارات بأنواعها.

قرض 100 ألف ريال سعودي بنك سامبا

قرض 100 ألف ريال سعودي بنك سامبا:



مزايا قرض بنك سامبا تمويل الخير كالتالي:

قرض ميسر بدون ضامن للرجال والنساء متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة السداد لتمويل الخير 9 أشهر فقط دون كلفة آجل. تأمين تكافلي مجاني (الإعفاء من سداد القرض) في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله. تمويل بدون فوائد للقطاع العام والخاص. متاح إعادة التمويل في حالة انتظام العميل في سداد القرض القائم بنسبة 20%. يعطي بنك سامبا بطاقة ائتمانية مجانية طوال فترة التمويل. يشترط تحويل الراتب.

شروط الحصول على تمويل بنك سامبا:

هذا المنتج في الأصل مخصص للسعوديين فقط، بل يتيح القرض للمقيمين بشرط وجود مستحقات نهاية الخدمة وذلك لجميع القطاعات لهم.

لا يقل الراتب عن 5.000 ريال سعودي.

العمر لا يقل عن 18 سنة.

طريقة وكيفية طلب قرض بنك سامبا:

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية . تعريف بالراتب يتضمن كافة التفاصيل والبدلات إن وجدت وتاريخ التعيين في الوظيفة . العنوان في البلد الأصل (للمقيمين).

في حالة وجود أية إستفسار أو أية أسئلة عن التمويل بدون كفيل يرجى الإتصال على رقم بنك سامبا المجاني 8001241010 من الهاتف الثابت سيقوم فريق خدمة العملاء بالرد على إستفساراتكم.