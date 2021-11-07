نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد اشتراك الغرفة التجارية إلكترونيا وشروط التجديد وطريقة إصدار سجل تجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد اشتراك الغرفة التجارية إلكترونيا إلكترونيا، وشروط التجديد، حيث أن الغرفة التجارية من أهم المؤسسات التي تعمل علي تقديم خدماتها بشكل إلكترونيا، فبفضل مجهود العاملين بها والمسئولين عنها طورت من نفسها، فأصبح الآن تستطيع تقديم الخدمات إلكترونيا لأعضائها .

فقد تم الاعتماد علي أحدث وأجدد وسائل التقنية للعمل علي التوسع في خدمات الغرفة التجارية ، والعمل علي تقديم الخدمات دون حاجة العملاء للذهاب إلي المقر نفسه .

فقد أصبح جميع تعاملات الغرفة التجارية حاليا إلكترونيا حتي بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة وذلك ليتم تنفيذ الخدمات للعملاء بشكل إلكتروني أيضا .

ومن خلال الخدمات الإلكترونية أيضا عبر الموقع الرسمي فيمكن الاستعلام عن الاشتراك السنوي، دون الحاجة إلي الذهاب لمقر الغرفة التجارية نفسه. كما يمكنك معرفة أيضا دعم صندوق الموارد البشرية وطريقة تسجيل العاطلين والخريجين بالصندوق

تجديد اشتراك الغرفة التجارية إلكترونيا

ولتجديد الاشتراك في الغرفة التجارية إلكترونيا يتطلب هذا عدة خطوات وتتمثل في :

يتطلب الأمر أولا الدخول إلي موقع وزارة التجارة والصناعة.

ثم ينبغي أن يتم تسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم السجل التجاري، وتاري انتهاء السجل التجاري الحالي، كما يجب إدخال رمز التحقق الموجود أسفل الصفحة ثم الضغط علي كلمة بحث .

ثم سيتم إظهار لك بيانات المؤسسة مثل رقم السجل والاسم وتاريخ الانتهاء، وبعدها قم بالضغط علي مربع الترقية، وبعدها سيظهر لك مجموعة اختيارات وينبغي اختيار التجديد ليتم تجديد الاشتراك .

كما إنه سيظهر لك صفحة جديدة بها الرسوم المطلوبة للتجديد، وعندها يتم تسجيل رقم الهاتف الخاص بك ليتم التأكيد من السجل .

وبعدها سيتم إرسال لك رسالة نصية علي الهاتف بها قيمة فاتورة التجديد .

وينبغي سدادا المبلغ المستحق ليتم تفعيل الطلب.

وللتأكد من الاشتراك يمكنك الضغط علي يسار الشاشة لتتمكن من رؤية قبول الطلب .

شروط التجديد في الغرفة التجديد

ينبغي أن يكون السجل التجاري الحالي ساري ويجب التجديد قبل موعد الانتهاء بثلاثة أشهر.

ينبغي أن يرتبط تجديد السجل بنشاط تجاري ساري ومرخص .

إذا كانت الشركة ذات مسئولية محددة يجب إيداع جميع القوائم المالية .

تجديد السجل يكون لفترة خمس سنوات.

طريقة إصدار سجل تجاري

ولإصدار سجل تجاري هناك بعض الخطوات كالتالي :

يجب وجود بطاقة ضريبية وتكون سارية .

القيام بسداد جميع المستحقات المالية للتأمين الاجتماعي .

يجب أن تقوم بتقديم صورة لعقد الشركة التي سوف يصدر السجل باسمها .

وتقديم صورة من السجل التجاري .

ينبغي أن يكون لصاحب الشركة حساب بنكي .

تقديم عقد تمليك أو إيجار للشركة ويكون مسجل بالشهر العقاري .

ثم يجب تقديم كل المعلومات مثل اسم الشركة وعنوانها ونوعها ورقم السجل التجاري، والنشاط التي ستمارسه الشركة ويجب أن يكون غير مخالف للقوانين .

رسوم تجديد اشتراك الغرفة التجارية

سابقا كانت رسوم الغرفة التجارية الفئة الأولي 5 الأف ريال سعودي، علي ألا يقل رأس مالها عن 5 ملايين ريال سعودي، وبعد التعديل أصبحت 10 ألاف ريال سعودي .

كان اشتراك الغرفة التجارية الفئة الثانية 2000 وأصبحت تتراوح بين 2ألاف ونصف إلي 3 ألاف ريال سعودي .

وكانت رسوم الاشتراك في الفئة الثالثة 800 ريال وأصبحت 1500 إلي 2000 ريال سعودي.

ورسوم اشتراك الفئة الرابعة من الغرفة التجارية 300 ريال سعودي .

أهمية تجديد اشتراك الغرفة التجارية

المساعدة في عملية إصدار سجل إلكتروني في دقائق قليلة .

وكذلك المساعدة في عمليات تجديد السجل التجاري إلكترونيًا مما يؤدي إلي توفير الوقت والجهد.

إعطاء الحق في الحصول على عضوية داخل الغرفة التجارية.

كما توفر إعطاء فرصة لإجراء التعديلات المطلوبة في بيانات السجل التجاري.

كما هناك زيادة الدقة في مراجعة البيانات المتعلقة بالسجل من خلال الجهات والمصادر ذات الصلة.

وكذلك المساعدة في اعتماد السجل التجاري وتوثيقة دون اللجوء إلى الأوراق.

إعطاء الفرصة لإجراء التعديلات المطلوبة في بيانات السجل بطريقة إلكترونية.

كما تسهل عملية سداد المصاريف الخاصة بتجديد الاشتراك في الغرفة التجارية.

طريقة التحقق من صلاحية السجل التجاري

حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بتوفير الفرصة للمواطنين بإمكانية التحقق من موعد السجل التجاري وانتهائه. كما يمكننا عرض الخطوات المطلوبة للقيام بالتحقق من صلاحية السجل كما يلي: