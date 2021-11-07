قرض البنك الشعبي بدون فوائد شروط ميسرة ومستندات بسيطة وموافقة على القرض في دقائق

يعد قرض البنك الشعبي بدون فوائد من القروض التي يبحث عنها الكثير حيث تتنافس الكثير من البنوك في تزويد المواطنين والعملاء بقروض ميسرة، كما أن قيمة القروض تختلف وذلك حسب الشخص المتقدم إلى القرض حيث إن الحد الأقصى من التمويل هو 300 ألف جنيه مصري وهناك العديد من القروض الذي يقدمها البنك ولكل قرض نسبة تمويل مختلفة فتمويل الأشخاص يختلف عن تمويل المشروعات ويتم تحديد نسبة التمويل الخاصة بالعميل 75% من راتبه ويتم كتابة تلك النسبة والتأكيد عليها عند التقدم من أجل الحصول على القرض، ويجب أن تتراوح أعمار المتقدمين إلى القرض من عمر 21 عامًا حتى عمر 65 عامًا، كما يجب عمل ميزانية للفرد من أجل معرفة مدى احتياجاته خلال الشهر وسوف نتعرف سويًا على الأوراق المطلوبة من أجل قرض البنك الشعبي.

مستندات قرض البنك الشعبي بدون فوائد

يجب إحضار صورة من إيصال المعاش.

تحديد الراتب الخاص بالمتقدم للقرض من أجل معرفة قيمة التمويل.

يجب إحضار صورة الهوية الوطنية أو البطاقة الشخصية ويجب أن تكون سارية المفعول.

إحضار إيصال من شركة الغاز أو الكهرباء أو الماء ويكون حديث.

يجب على المتقدم للقرض أن يقوم بإحضار عقد الإيجار أو التمليك.

مميزات قرض البنك الشعبي بدون فائدة

نسبة فائدة على التمويل والقرض بنسبة 0%.

فترة سداد مرنة وسهلة حيث يتم السداد على 6 أشهر كحد أدني حتى 18 شهرًا كحد أقصى.

شروط بسيطة وسهلة للحصول على القرض.

سرعة في الإجراءات الخاصة بالقرض.

موافقة مبدئية على القرض في دقائق عبر الموقع الالكترني التابع للبنك.

تأمين مناسب للقرض في حالة وفاة المقترض أو العجز وعدم القدرة على السداد.

قرض شخصي من البنك الشعبي

مهما كانت طموحاتك أو احتياجاتك البنك الشعبي على استعداد كامل من أجل تمويلك ومساعدتك في تحقيق هدفك خلال إقامة المشروعات المختلفة الخاص بك أو من أجل تعليم أبنائك أو شراء منزل أو الحصول على عناية طبية، فكل ماعليك هو التواصل مع البنك الشعبي للحصول على القرض الشخصي حيث يقدم تمويل يصل إلى 300.000 درهم وفترة سداد تصل إلى 72 شهرًا بالإضافة إلى أنك أنت الذي تحدد أقساطك الشهرية ومدة السداد.