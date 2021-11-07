“احصل أونلاين” طريقة الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي في السعودية والشروط الواجب توافرها 1443

نقدم لكم طريقة الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي في السعودية والشروط الواجب توافرها من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث أن هناك عدد كبير للغاية من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يقومون بالبحث كثيراً عن مصارف تقوم بتقديم أنواع متعددة من القروض الشخصية المتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي بموجبها يتمكن المواطن من فتح باب لكسب العيش إلى جانب وظيفته الأساسية في القطاع العام أو الخاص، وعندما نقوم بالبحث لا نجد ما هو أفضل من مصرف الراجحي في السعودية، حيث أنه من أهم المصارف المعترف بها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية.

طريقة الحصول على قروض بنك الراجحي

أصبح الآن من الممكن التقديم للحصول على قروض بنك الراجحي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت، من خلال تسجيل الدخول واختيار نموذج جديد من البنك، يتم تعبئة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن ونوع القرض الذي يرغب في الحصول عليه، وكذلك جميع تفاصيل الراتب الشهري الخاص به، وتقديم النموج لتحديد موعد من قبل البنك للذهاب وتقديم الأوراق اللازمة، ومن الجدير ذكره أن مصرف الراجحي يوفر الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني لكافة أبناء المملكة العربية السعودية، وهذا ما نوضحه دائماً من خلال الموقع حيث أننا نعد نافذة لتوضيح هذه الخدمات.

شروط الحصول على قروض بنك الراجحي

يجب على المواطن المتقدم للحصول على قرض مصرف الراجحي أن يكون عاملاً في أحد الجهات الحكومية أو الخاصة لمدة شهر واحد على الأقل، وأن لا يقل عمره عن 21 سنو وكذلك لا يزيد عن 50 عام عند سداد آخر قسط، كما أنه من الضروري أن يحصل على أوراق التقديم الخاصة بنوع القرض الذي يطلب الحصول عليه، واستمارة بتفاصيل الراتب، وصورة من الهوية الوطنية على أن تكون سارية، ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم على القرض من أبناء المملكة السعودية، وألا يكون لديه أي ديون لهذا البنك أو أي بنك آخر، ويشترط أن يتم سداد الأقساط في مواعيدها الشهرية المحددة من قبل البنك بدون تأخير والالتزام بذلك.