نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نجدد البيعة” الذكرى السابعة للبيعة لسمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2021 صور وتصاميم وسيرة الملك وإنجازاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ذكرى البيعة السابعة لسمو الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يزيد البحث من كل عام في مثل هذه الفترة عن ذكرى بيعة الملك سلمان -حفظه الله-، وهذا من قبل الملايين من المواطنين والمواطنات السعوديات المحبين لسمو الملك خادم الحرمين الشريفين، وابنه سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وسنتابع معكم سيرة الملك وبعض أجمل الصور والكلمات للذكرى السابعة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

سيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

ولد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في يوم 31 ديسمبر عام 1935 ميلاديا والموافق 5 شوال 1354 في مدينة الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وقد تلقى تعليمه في مدرسة الأمراء بمدينة الرياض، على يد خطيب المسجد الحرام حينها الشيخ عبدالله خياط رحمه الله، وقد تعلم القرآن والسنة النبوية الشريفة في سن مبكرة، حيث أتم حفظ القرآن وهو بعمر ال10 سنوات.

وكان الملك سلمان قد تحمل المسئولية منذ صغره، حيث تولى إمارة الرياض وهو بعمر التاسعة عشرة من عمره، وقد طورها في خلال 50 عام من مدينة صغيرة إلى واحدة من أهم المدن بل وأهم العواصم في الوطن العربي أجمع.

ثم تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرا وزارة الدفاع بعام 2011، ثم أصبح وليا للعهد للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بعام 2012.

وقد أصبح ملكا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة أخيه في عام 2015، وهذا في اليوم الموافق 3 ربيع الآخر 1436، وبدأ من حينها في إنجازاته بالمملكة بعد مبايعته من المواطنين السعوديين على السمع والطاعة.

الذكرى السابعة للبيعة

ونتابع معكم العديد من الصور والتصاميم والشعارات الجميلة في تجديد البيعة لسمو الملك حفظه الله ورعاه، فتابعوا معنا:

حيث يبحث الآلاف في المملكة عن الجمل التعبيرية الجميلة الرائعة في حب الملك سلمان احتفاء به، وتجديدا للبيعة على السمع والطاعة، وسنتابع معكم العديد من الجمل في حب الملك حفظه الله: