نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار تقرير العمال من بوابة مقيم الرقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ، خدمة إصدار تقرير العمال من بوابة مقيم الرقمية ، والتي تتيح لأصحاب المنشآت ، إصدار تقرير عن أحد عامليها ، وذلك بهدف تقديمه إلي الجهات التي تطلب ذلك ، ويملك لصاحب العمل أو المنشأة إصدار التقرير بدون مراجعة الجوازات لتوثيقه ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي أهم مميزات التقرير الرقمي للعامل من بوابة مقيم ، وكيفية التسجيل بالخطوات في بوابة مقيم الرقمية وتنفيذ طلب إصدار التقرير ، حيث يعتبر التقرير مستند رسمي لا يحتاج إلي توثيق يدوي ، ويمكن مراجعته من خلال الرابط الرسمي للمنصة ، وفي نفس السياق يمكنكم التعرف علي مستجدات إدارة الجوازات بعقوبة صاحب العمل الذي يسمح بتشغيل عمالته لدي الغير بالمملكة.

مميزات إصدار تقرير العمال من بوابة مقيم الرقمية

يتميز تقرير العمال من بوابة مقيم بالعديد من المميزات التي نتعرف عليها :

يقدم كافة المعلومات الأساسية عن المقيم. يعتد به كمستند رسمي ومعتمد من المديرية العامة للجوازات في التعامل مع الجهات المختلفة. لا يحتاج صاحب العمل أو مستخرج التقرير التعامل مع مكتب الجوازات للتوثيق. تتيح المنصة إمكانية التحقق من صحة التقرير عن طريق الرابط الرسمي للمنصة. اصدارة الشهادة أو وثيقة العامل برقم إقامته ، مع إتاحة البيانات والمعلومات بشكل إلكتروني. تتيح تحقق و استفسار للمنشآت عن الأفراد، وطباعة الكترونيا دون الذهاب لمقر الهيئة. كما تتيح بوابة مقيم التسجيل للحصول علي اللقاح الخاص بكورونا والربط مع تطبيق توكلنا.

وخدمة مقيم تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه ، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونياً إصدار هوية مقيم ، وإصدار أو تجديد رخصة العمل للحصول علي الهوية الرقمية ، وتقدم الوزارة الخدمة لكافة المواطنين والمقيمين.

طريقة التسجيل في منصة مقيم

يستطيع أصحاب العمل والمنشآت التسجيل في منصة مقيم الرقمية للحصول علي طلب تقرير مقيم علي جميع العمال للعاملين للمواطنين و للمقيمين في المملكة ، ويتم اصدار التقرير بطريقة إلكترونية ، و بالخطوات التالية :

أولاً الدخول علي رابط الرسمي لمنصة بوابة مقيم الرقمية علي الإنترنت.

ثانياً وضع اسم المستخدم ، وكلمة المرور.

ثالثاً الضغط علي التحقق الرقمي.

رابعاً نضغط دخول.

إن كنت غير مسجل عليك بالضغط علي كلمة تسجيل من أسفل الصفحة جهة اليمين.

وتقوم باختيار طالب جديد.

ثم تملأ البيانات التالية : رقم وزارة الداخلية للمنشأة. اختيار مدينة الغرفة التجارية التابع لها. نختار نوع الهوية. رقم هوية الشخص المخول في الغرفة التجارية. تاريخ ميلاد الشخص المخول.

نضغط علي التحقق الرقمي إلكترونيًا ، ثم نضغط زر تحقق باللون الأخضر.

تضغط بعد ذلك علي كلمة التالي أسفل الصفحة سيتم تحويلك بعدها للصفحة التالية.

بنفس التسلسل نضع بيانات مدراء المنشأة ونغط التالي.

بعدها نملأ بيانات معلومات المستخدم الرئيسي و الشخص المخول ونضغط التالي.

وأخيراً نحدد الباقة المطلوبة للاشتراك في رسوم إصدار التقارير ونضغط تسجيل.

وبالتسجيل علي البوابة الالكترونية يستطيع صاحب المنشآة أو المخول إصدار تقارير العمال والاستفادة من خدمات الموقع الحكومية ، والعديد من الخدمات الرقمية عن طريقة بوابة وزارة العمل مثل إصدار بطاقة مقيم الإلكترونية ، وإصدار الإقامة الرقمية و إذا واجهت أي مشاكل يمكنك التواصل مع الدعم الفني علي الرقم : 920000356 أو البريد الإلكتروني : [email protected] .