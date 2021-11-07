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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة العمل الحر : كيفية إصدار وثيقة العمل الحر 1443 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة العمل الحر الإلكترونية وتعد منصة العمل الحر من ابرز المنصات الإلكترونية الحكومية التي انتشرت مؤخرا لخدمة المواطنين بالمملكة العربية السعودية للحصول على فرص عمل مناسبة من خلال تلك المنصة كما توفر منصة العمل الحر خدمة استخراج وثيقة العمل الحر من خلال اتباع مجموعة من الضوابط والإجراءات البسيطة، وسنقدم لكم في هذا المحتوى مزايا وخدمات منصة العمل الحر والاستفادة من تلك المنصة.
مزايا منصة العمل الحر
تقدم منصة العمل الحر العديد من العروض والتخفيضات لمستخدميها والتي تقوم بإصدار الوثائق بكل سهولة ويسر، واليكم ابرز مميزات منصة العمل الحر فيما يلي:
- توفر المنصة تخفيضات وباقات على إصدار الوثائق العمل.
- توفر وسائل متعددة لدفع الإلكتروني للحاملين للوثيقة.
- بإمكان المستخدم فتح حساب بنكي بكل سهولة من خلال تلك المنصة.
- إتاحة إصدار الوثائق بكل سهولة ويسر.
شروط إصدار وثيقة العمل الحر
هناك عدة شروط لإصدار وثيقة العمل الحر أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية سوف نعرضها لكم فيما يلي:
- يشترط أن يكون المستخدم حملا للجنسية السعودية ولا تقبل أي جنسية اخرى.
- يجب أن يكون عمر الشخص الذي يريد إصدار الوثيقة ألا يقل عن 20 عام، وألا يتعدى الـ 60 عام.
- يلزم على المستخدم إنشاء حساب خاص به على منصة أبشر الإلكترونية.
- يمكن للمستخدم بإصدار وثيقة العمل الحر بجانب القيام بعمل اخر.
- يجوز إصدار أكثر من وثيقة لأصحاب الأعمال الحرة بأكثر من مهنة.
خطوات إصدار وثقة العمل الحر
هناك مجموعة من الخطوات التي صرحت بها منصة العمل الحر لإصدار وثيقة العمل الحر من خلال تلك المنصة يجب على المستخدم اتباعها وسنعرض لكم الخطوات عبر النقاط الآتية:
- في بداية الأمر عليك بالقيام بالذهاب إلى منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- القيام بتسجيل من خلال رقم الهاتف الخاص بك لإنشاء حساب جديد على منصة العمل الحر.
- القيام بتوثيق الحساب بواسطة بوابة أبشر الإلكترونية.
- بعد ذلك عليك القيام بتقديم طلب وثيقة العمل الحر.الحر.
وفي نهاية المطاف نكون قدمنا لكم ابرز المعلومات حول منصة العمل الحر لإصدار وثيقة العمل، ولمزيد من الاستفسارات والمعلومات رجاء ترك تعليق اسفل هذا المقال وسوف نجيب عن استفساراتكم في الحال.
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