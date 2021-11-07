نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود خصم هنقرستيشن 2021 وكوبونات هنقرستيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود خصم هنقرستيشن 2021 يهتم العديد من الأشخاص في المملكة السعودية بمعرفة أهم الخصومات والعروض التي يتم إطلاقها من خلال التطبيق الإلكتروني الموجود داخل المملكة السعودية، حيث يهتم الجميع بمعرفة خطوات التسجيل في موقع هنقرستيشن وأهم الاكواد الهامة للحصول على الخصم وهذا ما سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة حيث يعتبر من أكبر المطاعم المعروفة داخل المملكة السعودية ويعمل على توصيل طلبات إلى منزل العميل سواء من المطاعم أو المخابز أو السوبر ماركت أو الصيدليات.

خطوات التسجيل في موقع هنقرستيشن

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة أهم خطوات التسجيل في موقع هنقرستيشن واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي عبر الانترنت والضغط على كلمة تسجيل بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة البيانات تقوم بإضافة الاسم ورقم الجوال ثم تضيف البريد الإلكتروني الخاص بك.

في الخطوة التالية تقوم بكتابه كلمة المرور ثم الضغط على كلمة تسجيل بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة على الهاتف الخاص بك تقوم بإضافة الرقم وتقوم بتفعيل الحساب الخاص بك، ثم الضغط على كلمة تأكيد وبالتالي تكون تقدمت من التسجيل بعضوية جديدة خاصة بك في تطبيق هنقرستيشن.

كود خصم هنقرستيشن 2021

يمكنكم من خلال السطور القادمة الحصول على أهم اكواد الخصم لجميع الأشخاص بالمملكة السعودية لكي يتمكنوا من الحصول على التخفيضات الهائلة الموجودة داخل هذا التطبيق التي تصل إلى 50% واليكم الاكواد الموجودة من خلال الجدول التالي:

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كيفية الطلب من موقع هنقرستيشن

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني ثم الضغط على الدخول وتضيف رقم الجوال وكلمة المرور تقوم بتحديد المدينة الموجود فيها والمنطقة أو الحي.

ثم تبدأ باختيار صفحة المطاعم وتقوم باختيار المطعم بعد ذلك تقوم بتحديد الوجبات والعروض التي تريد الحصول عليها بعد ذلك تقوم بالضغط على التالي سوف تظهر لك بيانات العنوان ورقم موعد التسليم بعد ذلك ثم الضغط على كلمة أطلب.