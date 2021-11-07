نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات وكيفية تقديم طلب مساعدة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لسداد الديون والقروض، التواصل من رقم الديوان الملكي للمساعدات والبرقيات، من أبرز الخدمات التي يقدمها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يكمل الدور الاجتماعي للمملكة في تقديم يد المساعدة للمواطنين غير القادرين على سداد الديون، والذين يعانون من الأمراض، ولا يمتلكون ما يساعدهم على استكمال رحلة العلاج، لذلك يقوم المكتب التنفيذي بدراسة الحالة، والتأكد من الحالة الاجتماعية، وبالتالي الموافقة على طلب المساعدة المالية والعلاجية.

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات

الديوان الملكي السعودي حول الحلقة التي تربط بين الملك سلمان بن عبد العزيز والحكومة السعودية بكامل مؤسساتها، ونظرًا لحرص الحكومة السعودية على حل المشكلات التي تواجه مواطنيها، فقط تم تخصيص رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات لتلقى الشكاوى، والاستفسار عن المساعدات المالية للمقترضين، وكيف يمكن سداد الأقساط، أو مساعدة المرضى على تلقي العلاج، وتتمثل طرق التواصل من الديوان الملكي في:

رقم التواصل من داخل المملكة 8004000000.

رقم التواصل من خارج المملكة 92003003.

مقر الديوان الملكي بالرياض.

الموقع الإلكتروني للديوان.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

يحرص الديوان الملكي على توفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، لذلك فقد أتاح إمكانية تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية، وهنا يحتاج مقدم الطلب إلى كتابة نموذج طلب مساعدة مالية يبدأ بالتحية للملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ثم تحديد المراد من الطلب سداد الديون وأقساط القروض أو العلاج، أو تقديم شكوى ضد بعض الجهات في الدولة وغيرها من الخدمات المتاحة للمواطنين، بعد ذلك يحدد الأسباب التي دفعته لتقديم الطلب، ثم يرفق المستندات التي ثبت الحالة الاجتماعية والديون أو القروض، بعد الانتهاء يتولى القائمين على شؤون الديوان الملكي متابعة الطلب، ودراسته، ويتم الرد في خلال أيام قليلة من تاريخ التقديم.

تقديم شكوى للديوان الملكي تواصل

بالإضافة إلى إمكانية تقديم شكوى عبر رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات، إلا أنه يمكن تقديمها عبر بوابة تواصل، حيث أنها من الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين، إذ يمكنهم تقديم شكوى ضد أحد الجهات المقصرة في خدماتها، ويتم الرد لصالح المواطن، وتقتصر المتطلبات على التسجيل في النفاذ الوطني الموحد بالخطوات التالية: