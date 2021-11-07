فتح حساب في البنك الاهلي للمقيمين في الممكلة العربية السعودية

فتح حساب في البنك الاهلي للمقيمين أتاحهُ الآن البنك الاهلي السعودي لجميع المقيمين، كما بين لنا معرفة الخطوات الصحية لطريقة فتح حساب من خلال موقع البنك الإلكتروني، وذلك لتسهيل الوقت والجهد على العملاء والمقيمين لتقليل الازدحام والاكتظاظ في البنك، والقيود من فيروس كورونا الذي ينتشر في كل مكان تحت حماية المملكة العربية السعودية. كذلك يقدم البنك العديد من الخدمات البنكية الأخري مثل التمويل الشخصي للأفراد والشركات وإصدار البطاقات التائمنية. لذلك سوف نشرح كيفية فتح حساب للبنك الوطني السعودي أون لاين، عبر الأسطر التالية تابعوا معنا لمعرفة الخطوات الصحيحة اللازمة. ويمكنك الإطلاع أيضا علي تمويل بنك الاهلي السعودي الشخصي حتي 1.5 مليون ريال.

نعرض لكم الآن جميع الخطوات والتفاصيل الخاصة بطريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي من خلال موقع البنك الإلكتروني:

أولاً الدخول إلي الموقع الرسمي للبنك من الرابط الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري .

بعد ذلك انقر فوق أيقونة فتح الحساب الجاري في الجزء العلوي من الصفحة.

ثم ادخل المعلومات المطلوبة في المساحة المتوفرة، مثل: رقم الهاتف، العنوان، رقم تسجيل النشاط التجاري، ورقم الرمز المميز، ورقم جواز السفر.

سيتم تقديم مجموعة من الإرشادات والشروط التي يجب عليك قراءتها بعناية قبل الموافقة عليها.

ستحتاج الآن إلى تسجيل معلوماتك الشخصية مثل: الاسم الأول والثاني والأخير، الجنسية، وتاريخ وانتهاء الصلاحية.

أدخل بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك الخلوي لتسهيل التواصل معك.

بالإضافة إلى جمع معلومات حول وظيفتك ورقم هاتف عملك، فأنت بحاجة إلى تسجيل معلوماتك المالية.

تحقق من جميع المعلومات التي أدخلتها قبل مغادرة الصفحة وبعد ذلك ستتلقى تأكيدًا بأن الطلب قد اكتمل.

أخيرًا بعد إكمال الخطوات السابقة، سيكون لديك رقمك الحالي لدى البنك الوطني السعودي.

خلال هذا الوقت ستتلقى رسالة تحتوي على رقم الطلب، والتي ستتصل بها مع البنك لاحقًا.

مميزات فتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي

بعد استكمال خطوات طريقة فتح الحساب التي ذكرناها لك بالتفصيل، سنعرض لك الآن أهم مميزات البنك الأهلي:

لا يشترط البنك حد أدنى للرصيد، مما يسهل على المواطنين فتح حسابات بجميع الخيارات المتاحة.

يتم فتح الحساب مجانًا.

أن تكون قادراً على التمتع بخدمات الأهلي أون لاين حسب إجراءات الحماية والأمان التي يقدمها البنك.

الخدمة الهاتفية للبنك الأهلي التجاري متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم كل يوم من أيام الأسبوع.

احصل على شيك مجاني.

يؤدي وجود حساب مجاني إلى نقل خدمة الإشعارات من النص الموجود على هاتفك.

والي هنا سوف نكون قدمنا إليكم جميع المعلومات المتعلقة بطريقة فتح حساب في البنك الاهلي للمقيمين، والخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم تثبيت الحساب بنجاح، وقدمنا لكم أيضاً أهم مميزات البنك الاهلي السعودي الذي تعددت مزاياه وهي فريدة عن غيرها من البنوك الأخري، ونتمنى أن يكون المقال قد نال إعجابكم وشكراً.