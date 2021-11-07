نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا البطاقة السوداء من الراجحي وخدماتها وشروطها وطريقة التقديم للحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا البطاقة السوداء من الراجحي وخدماتها وشروطها وطريقة التقديم للحصول عليها. يوفر مصرف الراجحي لعملائه داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات البنكية والمساعدات المادية المختلفة. كما أن هذه الخدمات هي السبب الرئيسي لنجاح مصرف الراجحي وكذلك تعدد فروعه وزيادة عدد العملاء أيضاً به. ولذلك فيعمل بنك الراجحي دائماً من أجل تقديم كل ما هو جديد في الخدمات المصرفية وكذلك التطوير من الخدمات التي يقدمها. وتختلف الخدمات البنكية التي يقدمها البنك ما بين تمويل بتعدد أنواعه وقروض وكذلك هناك الكثير من البطاقات الائتمانية والتسويقية. كما تتنوع هذه البطاقات وتختلف أشكالها فهناك البطاقة البلاتيتية وكذلك الذهبية وبطاقة المرابحة وغيرهم العديد. وتعتبر من أهم بطاقات الراجحي الائتمانية هي البطاقة السوداء. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مزايا البطاقة وخدماتها وشروطها وطريقة الحصول عليها. كما يمكنك التعرف أيضاً على بطاقة تسوق الراجحي 2021 مميزاتها والرسوم المطلوبة لها وطريقة الحصول على البطاقة.

مزايا البطاقة السوداء من الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من البطاقات الائتمانية والتسويقية بأنواعها المختلفة لكي تتناسب مع مختلف متطلبات العميل. وتعتبر من أهم هذه البطاقات هي البطاقة السوداء حيث إنها توفر للعميل الكثير من المزايا والخدمات. كما أن لأهمية هذه البطاقة عند العملاء قام الراجحي بوضع مجموعة من الشروط للحصول على مزايا البطاقة. ويمكننا عرض أهم مميزات البطاقة وخدماتها كما يلي:

تتميز بمرونة في السداد

كما توفر للعميل مبلغ نقدي ذو حد ائتماني 30٪ يمكن سحبه

تعطي للعملاء عروض وخصومات خاصة

كما توفر للعميل بطاقات أخرى لأفراد الأسرة بدون اي رسوم

كما تمكن العميل من الاشتراك في تطبيق مكافأة

تدعم البطاقة خدمة دراجون التي توفر إمكانية دخول 25 صالة إنتظار المطار بدون رسوم

كما تعطي لهم مزايا خدمة kiwi collection

تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة

نظراً للأهمية الكبيرة لبطاقة الراجحي السوداء وكذلك الخدمات والمزايا التي تقدمها للعملاء. فقد قام بنك الراجحي بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على الحصول على البطاقة. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة لديه حساب جاري في مصرف الراجحي

كما يجب تعبئة النموذج الخاص بالطلب بشكل صحيح

إرفاق صورة الهوية الوطنية أو صورة الإقامة بالنسبة للوافد وتكون سارية

كما يجب إرفاق ورقة تعريف العميل من قبل العمل

طريقة التقديم للحصول على البطاقة

كما أن مصرف الراجحي يقدم للعملاء جميع السبل الممكنة التي توفر لهم الوقت والجهد. ولذاك فيقدم البنك تطبيق الراجحي موبايل والذي يتم تحميله بكل سهوله من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور. ويتمكن العميل من خلاله التقديم للحصول على البطاقة بكل سهولة. كما إنه من الممكن الحصول على البطاقة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي. وإرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والحصول على البطاقة بسهولة.