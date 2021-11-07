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عمر شويل - جدة تحل يوم الاثنين 3 ربيع الثاني 1443 هـ الموافق 8 نوفمبر 2021 م ذكري البيعة السابعة للملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، خادماً للحرمين الشريفين وملكاً للمملكة العربية السعودية ، وذكري البيعة من أهم المناسبات بالمملكة ، ويتم خلالها التجديد السنوي للعهد من المواطنين والمسؤولين للملك ، وتقام الاحتفالات في ربوع المملكة ، تعبيراً عن الولاء والبيعة للملك ، وتأتي المناسبة إحياء لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، مقاليد حكم البلاد خلفاً للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز أل سعود رحمه الله ، وهم من أبناء الملك المؤسس والعاهل السعودي الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله ، ويحظي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحب جارف لدي عموم الشعب السعودي منذ صغره ، ومن خلال مقالنا نستعرض التاريخ المشرف للملك سلمان وتدرج الحكم في المملكة.

البيعة السابعة للملك سلمان بن عبد العزيز

تأتي ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إحياء لذكري توليه الحكم في البلاد منذ تاريخ 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م وله تاريخ طويل في خدمة الوطن نستعرضه :

هو العاهل السعودي الحالي وخادم الحرمين الشريفين منذ عام 2015 م.

ولي عهد المملكة لمدة عامين ونصف ، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء بتعيينه بتاريخ 18 يونيو 2012م بأمر ملكي.

بالاضافة لشغله منصب وزير الدفاع منذ 5 نوفمبر 2011م وحتي توليه منصب خادم الحرمين.

سبق ذلك كونه أميراً لمنطقة الرياض لمدة زادت علي الخمسين عام.

وتأتي بيعة العام 2021 استمراراً في النظام المعمول به بعد البيعة السادسة للملك سلمان ، وإذ نتمني له دوام الصحة والعافية ، وللمملكة مزيد من التقدم والاستقرار تحت راية الملك وقيادته.

نشأة الملك سلمان وتعليمه

ولد العاهل السعودي ” الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه في تاريخ 5 شوال 1354 هجرياً ، ما يوافق 31 ديسمبر 1935 م.

الملك سلمان هو الابن الخامس والعشرون لأبيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

تربي الملك سلمان وسط إخوته بالقصر الملكي بمدينة الرياض.

حصل الملك علي التعليم بمدرسة الأمراء بمنطقة الرياض.

درس الملك العلوم الدينية والتربوية والعلوم الحديثة.

ختم الملك القرآن كاملاً في العاشرة من عمره علي يد الشيخ عبدالله خياط ” إمام الحرم ” رحمه الله.

تقلد الملك سلمان العديد من الشهادات والجوائز الفخرية والعلمية من كافة بلاد العالم.

تأتي مراسم البيعة السابعة للملك سلمان بن عبد العزيز تعبيراً عن الاعتزاز من الأبناء والبنات من المواطنين السعوديين لأبيهم وولي الأمر ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وتأكيداً علي الاستقرار السياسي للنظام الحاكم في البلاد ، وإعمالاً لتقاليد الحكم الراسخ في المملكة منذ القدم بمبدأ تجديد البيعة السابعة للملك سلمان بن عبدالعزيز ، وكل من سبقوه من الملوك.