نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التمويل من شركة النايفات للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأسست شركة النايفات للتمويل في عام 2002 ميلادية ، و تقدم شركة النايفات للاستثمار المالي بالمملكة العربية السعودية حلول ائتمانية ومالية عديدة من خلال مجموعة من الفروع والخدمات الرقمية المنتشرة خلال المملكة وشبكة الإنترنت والتطبيقات الرقمية بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، تدعم من خلالها أسواق المال والائتمان الغير مصرفية إلي اتجاه النو والازدهار ، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من القروض التمويلية تناسب جميع الطوائف لتكسب رضاء العملاء ،مع مميزات متعددة علي المنتجات التمويلية وسرعة في المعاملات واختصار للمجهود ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي عروض التمويل من شركة النايفات للتمويل ، وكيفية تقديم طلب التمويل عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة ، وتعددت في الفترة الأخيرة شركات التمويل والمرابحة المرنة التمويل الشخصي ، ومثال ذلك يمكنكم التعرف علي طريقة الحصول علي تمويل ميسر بقيمة 50 ألف ريال من شركة إمكان للتمويل.

منتجات و عروض التمويل من شركة النايفات للتمويل

تعتبر شركة النايفات للتمويل التي تأسست عام 2002 م هي احدي الشركات الوطنية للتمويل ، وتسعي شركة النايفات للاستثمار المالي إلي تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات التمويلية لعملائها ، والتي تساهم في تميز الشركة عن غيرها في القطاع الائتماني ، مثال :

تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة.

قروض تمويل الأفراد.

بطاقات الائتمان.

منتج يوليند الإتماني.

ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة يمكنكم الإطلاع علي مبيعات شركة النايفات للتمويل ، وتقدم تمويل شخصي من غير البنوك مثل شركة اليسر و الشركة الوطنية للتمويل و شركة المرابحة المرنة للتمويل.

كيف يتم تقديم طلب التمويل من شركة النايفات ؟

تعتبر النايفات احدي الشركات السعودية الرائدة في توفير حلول التمويل غير المصرفي ، و افضل شركات التمويل والتقسيط بدون كفيل و بدون ضامن ، وتقدم منتجات التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق الخوات التالية :

أولاً : بالدخول علي رابط صفحة طلب التمويل.

ثانياً : نقوم بمليء البيانات التالية بالخطوات : نكتب بيان رقم الهوية. نحدد تاريخ انتهاء الهوية. نختار تاريخ الميلاد. نضع علامة الصواب علي المربع بجوار ” أوافق على الشروط و الأحكام ” ، ” أوافق على الشروط و الأحكام ” ، مع نفس الأمر في الإقرار الثالث. ثم نضغط علي التالي ، ويراعي أن الخدمة متاحة للسعوديين فقط.

ثالثاً : خطوة التحقق من البيانات المدخلة. بعدها سيتم إرسال رقم تحقق علي الجوال ، نكتبه في الخانة المخصصة ، ثم نضغط متابعة.

رابعاً : نقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية ، والضغط علي متابعة.

خامساً : نقوم بكتابة كافة تفاصيل الدخل الخاص بك والتي تطلب في الاستمارة ، والضغط علي متابعة.

سادساً : تعبئة جميع بيانات جهة العمل المطلوبة والضغط علي تسجيل.

سيتم التواصل معك وتحديد مبلغ التمويل و كافة المتطلبات والإثباتات عن طريق مندوب مبيعات شركة النايفات للتمويل ، ومن خلال موقع الشركة يمكنكم الاطلاع علي عروض محدّثة لـمساكن النايفات للوحدات السكنيه مع العلم أن عروض التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة.

بدء اكتتاب الأفراد في طرح شركة النايفات

بدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في طرح شركة النايفات للتمويل “النايفات” اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، لمدة يومين حتى نهاية يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، ويبلغ سعر الطرح 34 ريالاً للسهم. وتخصص الشركة 3.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 300 ألف سهم من أصوات شركة النايفات للتمويل والتقسيط.