البيعة السابعة للملك سلمان أطال الله في عمره تاريخ تجديد البيعة السابعة وأهم إنجازات الملك سلمان

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عمر شويل - جدة البيعة السابعة للملك سلمان أطال الله في عمره، تحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام بتاريخ تجديد البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز، وتعيش المملكة في عهد جلالة الملك بن عبد العزيز في رخاء واستقرار وتطور ليس له نظير، ازدهار في جميع المجالات وجميع مناحي الحياة داخل المملكة، في التعليم وفي الصحة وفي البرامج الاجتماعية التي تغطي معظم الشعب السعودي، وحرص جلالة الملك أطال الله في عمره منذ توليه المملكة على الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وقد تم تفعيل العديد من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب والأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، مثل برنامج حساب المواطن والمكرمة الملكية وبرنامج ريف لدعم الأسر المنتجة وصغار المزارعين، بهدف دمج هذه الفئات في المجتمع وجعلهم فاعلين ومساهمين في الاقتصاد العام للمملكة.

البيعة السابعة للملك سلمان

تولى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الملك في السعودية بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتم مبايعة جلالة الملك سلمان في الثلاثين من ربيع الآخر لعام 1436 كأول بيعة لجلالة الملك، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام 2015، ويحتفل الشعب السعودي بالبيعة السابعة والمقرر لها الاثنين الموافق 03\04\1443 بتاريخ 08\11\2021، وتقيم المملكة العربية السعودية الاحتفالات بهذه المناسبة العظيمة.

تاريخ تجديد البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز

تعيش المملكة هذه الأيام حالة من الفرح والاحتفالات بمناسبة تجديد البيعة السابعة للملك سلمان حفظه الله ورعاه، وشهدة فترة حكم الملك سلمان العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، كما أن المملكة أصبحت كعادتها فاعل رئيسي في منطقتها العربية وقارتها الأسيوية وعلى مستوى العالم، وارتفعت أسهم المملكة في جميع المحافل الدولية، كما ارتفعت قوة المملكة سياسياً واقتصادياً في عهد جلالة الملك سلمان، يدير الملك سلمان المملكة بحكمة متناهية النظير، وجعل من المملكة محط أنظار الجميع ومثل يحتذى به في التطور والرقي والتعامل بحكمة وبراعة في شتى المجالات.

أهم الإنجازات

نحن هنا لا نسرد إنجازات جلالة الملك فهي أكبر وأكثر من أن يحتويها مقال أو عدة مقالات، بل تحتاج للعديد من المقالات حتى نتمكن من الإلمام بها وذكرها، ولكن نحن هنا في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نتطرق إلى بعض الإنجازات التي نفذت في عهد جلالة الملك، في مجال التعليم أصبحت المملكة في مقدمة الدول من حيث جودة التعليم، وأخذ المملكة إلى التحول للتعليم الإلكتروني الرقمي، وتم التوسع في إنشاء العديد من الجامعات والاهتمام بالمتفوقين وتوفير البيئة المناسبة حتى يظهروا موهبتهم.

وفي مجال الصحة اهتمت المملكة بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع مواطنيها. لا فرق في ذلك بين غني وفقير الجميع يقدم لهم أفضل خدمة طبية. بفضل التوسع في إقامة العديد من المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية في العالم. أما من حيث البرامج الاجتماعية فهي كثيرة فقد تم الاهتمام بشكل كبير بالأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل في عهد جلالة الملك. كما تم الاهتمام بالشباب لأنهم هم قاطرة المستقبل. وتم توفير لهم فرص للعمل والإبداع والتطور. ونفذت المملكة في سبيل ذلك العديد من البرامج مثل برنامج حساب المواطن. وبرنامج ريف للأسر المنتجة وصغار المزارعين.