نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل إلى 60 ألف ريال.. قروض للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث عن افضل قروض للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من قبل عدد كبير، حيث تغطي هذه القروض احتياجات جميع المواطنين من الفئات المختلفة، حيث يطلق على قروض الضمان الاجتماعي اسم التمويلات الاجتماعية، ويقدم عليها عدد كبير ليتم الحصول عليها والاستفادة من التمويل لإنشاء مشاريع صغيرة وتأمين حياتهم وزيادة الدخل الشهري، كما خصصت الدولة قروض اجتماعية خاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة.

قروض للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

يعد قرض الضمان للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي واحد من أهم القروض التي يتم الحصول عليها من بنك التنمية الاجتماعية حيث أنها تساعد المواطنين المحتاجين إلى زيادة دخلهم، ويمكن الحصول على القرض من قبل المسنين والأيتام والتأمل والمطلقات، حيث تسعى الدولة إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي، لذلك تقدم العديد من أنواع القروض لمساعدة جميع الفئات.

أنواع قروض للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

يوجد عدد كبير من القروض المتنوعة، والتي يجب الإطلاع على تفاصيل كل نوع قبل تقديم طلب التمويل، حيث لكل قرص منهم شروط وفئات معينة يمكنهم الحصول عليه، ويمكن لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الحصول على القروض التالية:

تمويل الترميم.

تمويل الزواج.

تمويل الأسرة.

قرض كنف.

شروط قروض المستفيدين من الضمان

كما ذكرنا لكم أن لكل قرض شروط معينة يجب توافرها، وفيما يلي الشروط المطلوبة لكل قرض من الضمان الاجتماعي

شروط قروض الزواج

هذا القرض يتم منحه للشباب فوق السن القانوني لمساعدتهم على بدء حياتهم والزواج لأول مرة، ومن أهم الشروط الخاصة بقرض الزواج ما يلي:

أن تكون المرة الأولى للزواج، باستثناء حالات وفاة الزوج أو الطلاق.

وجود عقد زواج موثق بالتاريخ.

إحضار هوية شخصية.

تصريح قبول القرض من الداخلية.

بيان خاص بمرتب المتقدم على القرض.

شروط قرض التمويل الأسري

هذا البرنامج خاص بالأسر التي تحصل على دخل شهري منخفض، لذلك يتم مساعدتهم من خلال هذا القرض، التي يتم منحه وفقاً للشروط التالية من بنك التسليف:

إحضار نموذج تسليم البريد، ويجب إحضار جميع بيانات موظف البريد، وبيانات المقدم للحصول على القرض.

بيان خاص بالراتب الشهري.

كتابة البيانات المطلوبة في نموذج 104، ثم طباعته.

إرفاق صورة من الهوية للمتقدم للحصول على القرض، وصور هوية لأبنائه وزوجته.

إحضار صورة من سجل الأسرة.

شروط قرض الترميم

يتم منح هذا القرض للأشخاص الراغبين في ترميم وتجديد المنزل، ويتم الموافقة الحصول على هذا القرض بعد توافر الشروط التالية: