قرض سريع للمديونين وبدون ضامن 800 ألف ريال سعودي والتقديم إلكتروني

تمويل شخصي بدون ضامن من بنك السعودي للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم تمويل سريع للمديونين يصل إلي 800 ألف ريال سعودي وبأطول فترة سداد مدة تصل إلي 5 سنوات، حيث أن القرض معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي ويقدم العديد من التمويلات المسيرة للمواطنين بأسرع صورة ممكنه ضمن خطتها للتنمية العمل داخل المملكة، ويعد هذا البنك من افضل البنوك يضم خدمات عديدة تناسب جميع الفئات سواء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص والحكومي وأيضا النساء، فقد يحتاج المواطنين القرض بدون كفيل لشراء سيارة وسداد احتياجات الأسرة الخاصة بهم، لذلك نقدم لكم تمويل سريع من بنك السعودي للاستثمار وكيفية التقديم.

مزايا وشروط التمويل الشخصي بدون ضامن من بنك السعودي للاستثمار

يقدم بنك السعودي افضل التمويلات الشخصية جميعها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف هيئة رقابية، حيث يقدم بنك السعودي للاستثمار تمويل بدون كفيل ويصل قيمته إلي 800 ألف ريال سعودي ويصرف القرض في 24 ساعة، ويتم الإعفاء من سداد باقي الأقساط في حالة العجز الكلي أو عجز في الجسد نتيجة حادث أو الوفاة لا قدر الله، فقد حدد البنك بعض الشروط يجب توافرها عند التقديم والشروط هي:

يجب أن يكون عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما حتي سداد أخر قسط.

ولا يقل عمر المتقاعد عن 38 عاما حتي 65 عاما.

لا يقل مدة خدمة العمل للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص عن ثلاثة أشهر علي الأقل.

التمويل متاح لجميع المواطنين بدون ضامن ومتوافق مع الراتب الشهري الخاص بك.

كيفية التقديم علي التمويل بدون كفيل من البنك السعودي للاستثمار

بنك السعودي للاستثمار وهو من اشهر البنوك داخل المملكة العربية السعودية، فهناك العديد من التمويلات الشخصية يمكنك التقديم علي الموقع الإلكتروني للبنك السعودي للاستثمار.