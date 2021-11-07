قرض شخصي بقيمة 300 ألف ريال بدون كفيل لجميع المواطنين بالسعودية وبفترة سداد 240 شهراً

قرض شخصي ٣٠٠ الف ريال فتره سداد ٢٤٠ شهر بدون تحويل راتب وبدون كفيل نتعرف على التفاصيل والمعلومات الأهم والتي تخص هذا القرض والذي يعد من أكثر ما يهم الكثير من المواطنين حيث يعد تميل غير مشروط بالاشترطات الصعبة أو التعسفية، وفيما يأتي أهم التفاصيل الخاصة بالقرض، والمعلومات الأساسية عنه وعن كيفية الحصول بشكل فوري عليه، ومن خلال الآتي نوضح المؤسسة البنكية والتي تدعم وبشكل كلي كل العملاء من الراغبين في الحصول وبشكل سريع على تلك القيمة المالية الكبيرة مع الاستمتاع بالمميزات والتي من أهمها طول فترة السداد

قرض شخصي ٣٠٠ الف ريال فتره سداد ٢٤٠ شهر بدون تحويل راتب

قرض شخصي ٣٠٠ الف ريال فتره سداد ٢٤٠ شهر بدون تحويل راتب وبدون كفيل من بين أهم الشروط الأساسية الخاصة به ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

القرض يتم طلبه من الراجحي ولكن للسعوديين فقط.

الراتب لا يشترط أن يتم التحويل له ولكن لا بد من التقديم لمستند يفيد بالحالة المالية للشخص.

الراتب لا يشترط أن يتم التحويل له ولكن لا بد من التقديم لمستند يفيد بالحالة المالية للشخص. الراتب يكون ما يعدل خمسة آلاف ريال لضمان إمكانية سداد دفعات القرض على الشهور المخصصة للسداد.

حال العمل بمؤسةة لا تكون تابعة للحكومة فلا بد من أن يصل المرتب لما يعدل ستة آلاف ونصف ريال سعودي.

كل الأوراق ومختلف المستندات يجب إرفاقها في الطلب.

أهم المستندات للحصول على القرض الشخصي ٣٠٠ الف ريال فتره سداد ٢٤٠ شهر

كما ذكرنا لا يشترط أن يكون هناك أي تحويل للراتب وبدون كفيل، وهذا أهم ما يميزه، وبالنسبة للأوراق المطلوبة فمن أهمها ما يلي ذكره في النقاط القادمة :