قرض آهل 60 الف ريال بدون فوائد وتسهيلات بنك التنمية الاجتماعية 1443

قرض آهل 60 الف ريال بدون فوائد، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عدد من الخدمات التمويلية التي يتم تقديمها لمواطني المملكة سواء عملاء حاليين أو عملاء جدد، وتتميز الخدمات التمويلية بتوفير تمويلات متعددة الأغراض ومنها قرض الأسرة وقرض كنف والتمويل الترميمي، ويضع البنك أهداف من توافر قرض آهل وهو توفير تمويل إسلامي بدون تحصيل فوائد من أجل مساعدة العملاء في المملكة علي قضاء الظروف المعيشية الخاصة بكل شخص، ويستهدف البنك استقطاب أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجاً للحصول علي مثل هذه التمويلات، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي قرض آهل 60 الف ريال بدون فوائد.

ماذا يميز قرض آهل عن أي تمويلات أخري؟

يتميز قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية بعدد من المزايا الهامة التي يحرص كل عميل علي توافرها عند تقديم طلب للحصول علي التمويل، ومن هذه المميزات:

يوفر بنك التنمية قيمة نقدية مميزة لقرض آهل، حيث يوفر البنك مبالغ تصل الي 60 ألف ريال سعودي، كما يمكن الحصول علي تمويل أقل بحد أدنى وهو مبلغ 18 ألف ريال سعودي.

يوفر البنك ميزة السماح بسداد أقساط التمويل علي فترات زمنية تصل الي 60 شهر.

قرض آهل يندرج صرفه وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

يمكن التقديم علي التمويل بشكل إلكتروني سريع من المنزل بدون الذهاب الي البنك.

يستطيع أي موظف حكومي أو أي عامل وموظف بالقطاع الخاص وكذلك المواطنين من أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمرأة الأرملة أو المطلقة وكذلك المهجورة، التقديم في التمويل والحصول علي القيمة التي يرغب بها كل شخص.

ما هي شروط الحصول على القرض؟

يستطيع العملاء التقديم في تمويل آهل ولكن بعد توافر الشروط التي حددها البنك علي النحو التالي:

التمويل متاح للسعوديين فقط المتواجدين داخل أراضي المملكة.

أن لا يقل عمر المواطن عن 18 عام وقت التقديم علي التمويل.

10.000 الآف ريال هي الحد الأقصى للراتب الشهري لأي عميل.

فيما يخص الطلاب أو أصحاب المعاشات فيجب عليهم تقديم نموذج 105 الذي يوضح الحالة العامة للكفالة.

كيف أحصل تمويل آهل؟

إلكترونياً يمكن التقديم للحصول علي تمويل آهل من خلال موقع البنك الإلكتروني بالخطوات الأتية: