البيعة السابعة للملك سلمان وإنجازات علي أرض الواقع 1443

البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والتي يكون موعدها في يوم الإثنين الموافق 3 ربيع الآخر 1443، فقد شهدت الفترات الماضية من تطورات كثيرة شهدتها المملكة العربية السعودية في الكثير من عدة مجالات مختلفة في مجال بناء المملكة اقتصادياً، فكانت رعاية الملك سلمان للمملكة من خلال سنوات سابقة تحت رعايته، شهدت بناء حقيقي وفعال لأنظمة الدولة وتطويرها في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والزراعية وغيرها من مجالات العمل المختلفة، بالإضافة الي بناء علاقات قوية مع الدول الخارجية سواء العربية أو الأوروبية، فقد جاء الملك سلمان خلفًا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ليصبح ترتيب حكمه هو السابع من بين حكام المملكة العربية السعودية.

البيعة السابعة للملك سلمان وإنجازات علي أرض الواقع

البيعة السابعة لحكم المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز تترتب علي توافر العديد من الإنجازات التي تحققت في عهده ونالت استحسان وإعجاب جميع المواطنين بالمملكة، ومن أبرز هذه الإنجازات: