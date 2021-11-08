نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث وتجديد بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث وتجديد بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تستجدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي لديها، حيث تسعي الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجميع برامج دعم الضمان الاجتماعي بالمملكة، والعمل علي وصول دعم الضمان الاجتماعي إلى أكبر عدد من الأفراد الأكثر احتياجاً، فمن خلال تحديث بيانات الضمان الاجتماعي تتعرف الوزارة علي البيانات الجديدة وإعطاء فرص أكبر للدعم المادي الذي يقدم، ومراجعة هذه البيانات مع الهيئات المرتبطة بالوزارة حتي يتم التأكد من صحتها، ويشمل تحديث البيانات الاسم كاملاً، ورقم الجوال الخاص بكل مستفيد، وتحديد عدد التابعين له، وتحديد المكان الحالي للمسكن، ويتم تحديث بيانات وتجديد بيانات مستفيدي الضمان إلكترونياً دون الذهاب إلى مقر الخدمات التابعة للوزارة عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، حيث يعد موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو الموقع الذي يتم من خلاله تحديث جميع البيانات التي تخص جميع المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية.

تحديث وتجديد بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت غبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي عبر توتير، بأنه يجب علي جميع المستفيدين من صرف الضمان الاجتماعي عليهم تحديث الضمان الاجتماعي، وتجديد البيانات المسجلة والخاصة بهم على موقع الضمان الاجتماعي التابع للوزارة حتي لا يتعرض أي دعم للتوقف خلال المرحلة القادمة.

أهمية تحديث وتجديد بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

صرحت الوزارة أن تحديث بيانات الصرف الخاصة بالضمان الاجتماعي للمستفيدين، يسهل علي وزارة الموارد البشرية العمل علي رفع مستوي الخدمات التي يتم تقديمها عبر الوزارة، كما أن تحديث الضمان الاجتماعي لجميع البرامج التابعة للضمان الاجتماعي يساعد ويعمل علي تحديد الفئة الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً بالمملكة العربية السعودية، حتي يتم صرف المقررات الخاصة بالضمان الاجتماعي لهم ووصل الدعم للفئات الأكثر احتياجاً فقط دون ذهابها لفئات لا تستحق الدعم، كما أن تحديث الضمان الاجتماعي يعمل علي سرعة التواصل السهل بين الوزارة والمستفيدين المسجلين بالموقع الإلكتروني.

طريقة تحديث وتجديد بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

سهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين المستفيدين من البرامج المختلفة التابعة للوزارة، حيث يتم تحديث البيانات كل فترة وتعلن الوزارة لجميع المستفيدين، ويتم تحديث الضمان الاجتماعي وتسجيل البيانات الجديدة الخاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني دون الذهاب الي فروع الوزارة وذلك من خلال الخطوات التالية:

يقوم كل شخص بالدخول علي الحساب الخاص من خلال رقم الهوية الخاص به من خلال الرابط التالي: تحديث الضمان.

يتم اختبار الملف الشخصي الخاص بكل مستفيد من داخل الموقع الإلكتروني.

يتم تحديث وتجديد البيانات الجديدة الخاصة بالضمان الاجتماعي لكل شخص يقوم بالصرف من برامج الضمان الاجتماعي المختلفة بالمملكة.

يتم الضغط علي تحديث وإرسال الطلب الخاص بكل مستفيد، الي أن تصل رسالة الي جوال المستفيد تفيد بتأكيد التحديث الذي تم إجراؤه.

رابط الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي

يتم الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي بالدخول إلكترونياً علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الدخول علي خدمات الأفراد، ومنها يتم اختيار خدمة رصيد الضمان، ومنها يتم إدراج رقم السجل المدني الخاص بكل مستفيد في المكان المخصص له، ثم يتم الضغط علي بحث.