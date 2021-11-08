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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات:اشتراك العاملين في الوظائف المؤقتة إلزامي وتحدد 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد في المقال التالي
تقدم المؤسسة العامة لـ التأمينات الإجتماعية العديد من خدماتها للمواطنين وأصحاب المعاشات والعاطلين عن العمل تقدم لهم المساعدات من خلال منصة ساند كما تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتحفظ لهم حقوقهم، ومن خلال موقع ثقفني سوف أوضح الحالات التي يتم بمقتضاها إيقاف المعاش عن المستفيد سواء كان ذكرًا أو أنثى كما نوضح من خلال المقال كيفية التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيًّا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، ونوضح من خلال المقال خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”، وخدمة التقديم على مستحقات التعطل عن العمل ساند حيث تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل.
حالات إيقاف المعاش للمستفيد:
- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.
- بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته الدراسة.
- الوفاة.
- زواج إحدى المستفيدات.
- تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا.
- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.
خطوات طلب التقديم على دعم ساند:
فقد أعلنت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية عن أربع خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”، حيث أن خدمة التقديم على مستحقات التعطل عن العمل ساند تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل “ساند” من خلال حساب المشترك، كما في الخطوات الاتية:
- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين.
- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.
- اختيار أيقونة طلب ساند.
- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب.
خطوات طلب إشتراك العاملين في الوظائف المؤقتة إلزامي:
- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين.
- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.
- اختيار أيقونة طلب ساند.
- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب.
خدمة متابعة الطلبات والمعاملات لعملاء التقاعد:
من الجدير بالذكر فقد أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنها أتاحت لعملاء أنظمة التقاعد خدمة متابعة الطلبات والمعاملات من خلال البوابة بكل يسر وسهولة، وأوضحت التأمينات أن المعاملة هي أي معاملة تخص المشترك أو المتقاعد أو المستفيدين والتي بناءً عليها يتم صرف المعاش التقاعدي، وتسمح هذه الخدمة بمتابعة المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة عبر قنوات الخدمة والتواصل: مراكز الخدمة – البوابة الإلكترونية – تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية، أما الطلب فهو أي طلب يتم تقديمه من خلال قنوات التواصل (بوابة الخدمات الإلكترونية، العناية بالعملاء، تظلمات المتقاعدين، مركز الاتصال).
خطوات الحصول على خدمة متابعة الطلبات والمعاملات لعملاء التقاعد:
- تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
- ثم اختيار خدمة “متابعة الطلبات” من القائمة الجانبية.
- سيتم عرض آخر الطلبات وحالتها.
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