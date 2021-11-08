الآن بضغطة واحدة من هاتفك واحصل على سلفة 5 الاف ريال عبر منصة سُلفة الشروط ورابط التسجيل

منصة سلفة تمنحك سلفة سريعة لفك تعثرك وتعمل على سداد متطلبات منزلك حتى يتم صرف مرتبك، منصة سلفة تمويل سريع يعمل على عدم تعرضك اللجوء لأخذ قروض من البنوك وتمنحك سلفة حتى 5 آلاف ريال، وخلال 15 دقيقة فقط يمكنك الحصول على تمويل قرض سريع من خلال منصة سُلفة الإلكترونية السعودية، وهي أول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي، التي تقدم للعملاء تجربة فريدة من نوعها في مجال التمويل والتعاملات البنكية، وتعتمد على التقنيات المالية (Fintech)، وتمكّن العميل من الحصول على تمويل بطريقة سهلة وبسيطة وبوقت قصير قياسي، حيث يمكن التقديم من خلالها أو عبر تطبيقها للهواتف الذكية، وفور استيفاء الشروط وخطوات التقديم، يتم تلقائيًا إضافة المبلغ الذي يصل إلى 5000 ريال لحسابك البنكي، وقد حددت المنصة عددًا من الشروط الميسرة للحصول على التمويل المطلوب والذي يتراوح ما بين 1000 ريال بحد ادنى و5000 ريال سعودي بحد أقصى وهي أول بوابة للتمويل الشخصي السريع، ويتميز تمويل سلفة بموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية وفترة سداد مريحة، حيث يتم احتساب أسعار الفائدة بشكل فردي على السلفة وفق بعض العوامل الأساسية، من أبرزها تاريخ تقديم الطلب ومدة السداد، بالإضافة إلى نسبة الأمان الوظیفي والسجل الائتماني لك في سلفة، الذي إذا كان جيدًا، كان سعر الفائدة أقل معدل الموافقة على الصرف أسرع، ومن خلال موقع ثقفني نوضح الخطوات لكي تستفيد من تمويل سلفة حيث يتطلب منك الأمر فقط من أجل الحصول على التمويل، إنشاء حساب جدید عبر الصفحة الرسمية الإلكترونية، ثم تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة، ثم تحدید مبلغ التمويل وفترة السداد.

شروط الحصول على تمويل سلفة:

تشمل هذه الشروط كالتالي:

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة والأصل والمنشأ ، فهو غير متاح للمقيمين.

أن يكون مقيمًا لشكل دائم داخل المملكة.

ألا یقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عام.

التمویل متوفر بدون تحویل الراتب.

أن يكون المتقدم على رأس العمل، وألا تقل فترة العمل بشرط عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص

أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل 4,000 ریال سعودي.

سعر العائد (الفائدة) یتم تحدیده بشكل فردي فهو يختلف تبعًا لعدة عومل منها تاریخ تقدیم الطلب، ونسبة الأمان الوظیفي، والسجل الائتماني للعميل.

كيفية التقديم لسلفة عبر المنصة:

للتقديم على سلفة يجب إتباع الخطوات التالية: