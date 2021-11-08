نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض كنف والاوراق المطلوبة بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض كنف لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع عدة شروط يجب أن تتوافر في النساء الذي ترغب في الحصول على قرض كنف هذه الشروط ولأهمية هذا الأمر بالنسبة لبعض النساء في المملكة العربية السُّعُودية فسوف نقوم من خلال مقالنا هذا بتوضيح هذه الشروط ونحن إى جانب ذلك سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور الأخرى الذي تخص قرض كنف باتفصيل.

شروط الحصول على قرض كنف

كما ذكرنا من قبل أن بنك التنمية الاجتماعية قام بوضع عدة شروط للحصول على قرض كنف فلا بد من توافر هذه الشروط لتتمكن النساء من الحصول على هذا التمويل وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد ألا يتعدى الدخل الشهري للمرأة التي ترغب في الحصول على قرض كنف عن 8000 ريال سعودي.

يشترط ألا يقل عمر المرأة عن 25 عاماً ولا يتعدى عن 55 عاماً.

كما يشترط ألا يتعدى عمر الضامن عن 55 عاماً.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في قرض كنف

توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب على النساء الأرامل والمطلقات القيام بتوفيرها حتى تستطيع كل منهما الحصول على قرض كنف كما هو الحال في قرض أهل وهذه الأوراق هي كالآتي:

يجب احضار رَقَم حساب الايبان.

الهُوِيَّة الوطنية للمتقدم.

العنوان الوطني.

الجوال الذي تم تسجيله في أبشر.

كيفية التقديم على قرض كنف

حتى تستطيع الأرامل والمطلقات الحصول على قرض كنف يجب التقديم إلكترونياً بواسطة الموقع الخاص لبنك التنمية الاجتماعية وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

أولا الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص لبنك التنمية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة منتجاتنا وبعدها قاصدًا يتم الضغط على زر منتجات الأفراد.

بعد ذلك سوف يتم ظهور بعض المنتجات على المستخدم القيام باختيار منتج التمويل الاجتماعي.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة منتج تمويل كنف.

ثم الضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني.

على المستخدم تدوين كل من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وأيضاً تاريخ الميلاد خلال الموقع.

بعد ذلك سوف يتم التحقق من صحة البيانات المسجلة وذلك بواسطة بيانات المواطن الذي يحتويها مركز المعلومات الوطني.

وإذا تم تطابق البيانات يتم بعد ذلك إحضار معلومات المتقدم من الجهات المختصة.

بعد ذلك يقوم المستخدم بإكمال تدوين البيانات المطلوبة للحصول على القرض.

ثم بعد ذلك يتم تحديد موعد بواسطة النظام وذلك لإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد.

يتم بعد تلك معالجة الطلب بواسطة مَصْرِف التنمية الاجتماعية.

ثم يتم بعد ذلك القيام بتحويل المبلغ الخاص بالقرض إلى الحساب البنكي الخاص بالمتقدم للحصول على القرض.

وأخيراً يتم سداد أقساط القرض بواسطة نظام سداد أو عن طريق الخَصْم من الراتب الخاص بالموظف بواسطة جهة العمل الخاصة به.

مميزات قرض كنف

توجد بعض المميزات في قرض كنف ومن ضمن هذه المميزات التي يمتلكها قرض كنف ما يلي :

من الممكن أن يتم سداد أقساط قرض كنف على فترات طويلة وهذا يجعل قيمة القسط بسيطة ومناسبة.

لا توجد فوائد لهذا القرض بمعنى أنه يتم سداد المبلغ الذي تم صرفه فقط دون زيادة.

ثم أن قرض كنف لا توجد لديه أي شروط تعسفية تعوق أي امرأة من الحصول عليه.

من ضمن المميزات أنه في حالات الطوارئ مثل حالة الوفاة أو الحوادث يتم الإعفاء من سداد أقساط القرض.

وهو إلى ذلك لا يشترط أن تقوم المرأة المتقدمة للحصول على القرض بتقديم صك إعالة.

وهو إلى ذلك يَجِبُ ألاّ تكون المرأة المتقدمة تعول أسرة.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم شروط الحصول على قرض كنف كما قمنا بذكر الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها وتعرفنا أيضاً طريقة التقديم على قرض كنف كما قمنا بذكر مميزات هذا القرض.