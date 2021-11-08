الحصول علي قرض سلفه 400 الف ريال سعودي علي 5 أشهر بدون تحويل الراتب

الحصول علي قرض سلفه 400 الف ريال سعودي علي 6 أشهر هو صورة من صور المعونات والدعم الذي تقوم المملكة العربية السعودية بقديمه إلى الطلاب والشباب، حيث يتمكن المواطن من العمل على الحصول على هذا القرض من خلال منصة سلفه، على أن يقوم الفرد بتسجيل بياناته من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة سلفه،واليوم سوف نضع لكم خطوات التقديم للحصول علي القرض والشروط اللازم تواجدها.

قرض سلفه 400 الف ريال سعودي

حتى يتمكن الفرض من الحصول على قرض سلفه 400 الف ريال سعودي، عليه أن ينتبه إلى بعض النقاط الهامة، والتي يكون من بينها كل من:

أن يكون المواطن ملتزم باحكام الشريعة الإسلامية.

بالإضافة إلى أن يكون تسديد القرض من خلال جدولتها، وتسديدها من خلال أنظمة متعارف عليها وسهلة السداد.

إلى جانب ذلك، يجب أن يكون هامش ربح تنافسي مع الصرف السريع لمبلغ التمويل.

شروط الحصول على قرض سلفة

لكي يتمكن المواطن من الحصول على قرض سلفه 400 الف ريال سعودي، هناك بعض الشروط التي يجب أن يتوفر في هذا المواطن، من بينها:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية والمنشأ، حيث يكون من أصول سعودية، كما يجب أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.

ومن جانب آخر، يجب أن يكون المتقدم لا يتجاوز عمره 60 عام، ولا يقل عن 18 عام.

كما يجب أن يكون لدى المواطن وظيفة ثابتة، حيث يكون له راتب شهري، يتمكن من خلاله تسديد القرض.

كما يكون المواطن الحاصل على القرض، يعمل في القطاع الحكومي بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

أما في حالة عمل المواطن في القطاع الخاص، يجب ألا يقل فترة العمل عن 6 شهور على الأقل.

تسجيل الدخول على منصة سلفة

حتى يتم الحصول على قرض سلفه 400 الف ريال سعودي، على المواطن أن يقوم بتسجيل الدخول على المنصة، وذلك من خلال الخطوات التالية: