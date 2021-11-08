شروط كفالة بنك التنمية الاجتماعية للمقترضين 1443 بالتفصيل

شروط كفالة بنك التنمية الاجتماعية وهو بنك التسليف والادخار داخل المملكة العربية السُّعُودية تُعد أحد أهم الشروط التي لا بُد من الاطّلاع عليها جيدًا قبل الشروع في التقديم على القرض، نظرًا إلى أن طلب القرض قد يتم رفضه في حالة عدم توافر الشروط المُحددة من البنك في الضامن أو الكفيل، ولذك فإن السطور والفقرات التالية على موقع ثقفني سوف تتناول توضيح شروط كفالة بنك التسليف والتنمية الاجتماعي بالتفصيل.

بنك التنمية الاجتماعية السعودي

لقد تم تأسيس بنك التنمية الاجتماعية السعودي في عام 1391 هـ ليكون بمثابة الملاذ التمويلي الآمن لأبناء المملكة والذي يُساعد الأسر والأفراد والمؤسسات والنساء والرجال والشباب في الحصول على الاقتراض في حالة توافق الشروط الموضوعة من قبل البنك في أي فرد أو جهة تطلب التمويل المالي، وتأتي مميزات بنك التسليف عن باقي بنوك المملكة في أنه يُقدم مبالغ تمويلية كبير في حين أنه يُعطي فترة سداد تصل إلى 60 شهر (5 سنوات) إلى جانب أنه لا يحصل على فائدة على سعر القرض، ولكن يتم سداد أقساط قيمة القرض فقط هناك العديد من القروض المقدمة من البنك مثل قرض الارامل والمطلقات وقرض العمل الحر وقرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم وقرض أهل وكنف وغيرهم.

شروط كفالة بنك التنمية الاجتماعية للمقترضين 1443

لقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السُّعُودية عن الشروط الأساسية في الكفيل لكي يتم الموافقة على طلب الكفالة على الاقتراض، وهي تشمل ما يلي:

لا بُد أن يكون الكفيل سعودي الجنسية.

أن يكون هذا الكفيل موجود بالفعل على رأس عمل لدى جهة حكومية داخل المملكة.

أن يكون الدخل المادي الشهري للكفيل كافي لسداد قيمة القسط الشهري للقرض في حالة تعثر المقترض وعدم قدرته على السداد.

يتم ضرب قيمة صافي الراتب للكفيل × 0.33 للحصول على قيمة حد الحسم الذي يكون مسموح به للقرض مع طرح قيمة الالتزامات الشهرية من قيمة حد الحسم، ومن ثم تحديد أقصى مبلغ ممكن للاقتراض.

يجب أن ألا يكون الكفيل على كفالة أخرى لقرض آخر لدى البنك.

لا بُد من تقديم كافة الضمانات والمستندات والوثائق التي يطلبها البنك الخاصة بالكفيل وطلب الكفالة.

يُمكن للموظف أن يكفل شخصين، ولكن إذا كان حاصلًا على قرض؛ فلا يُمكنه سوى كفالة شخص واحد فقط.

في حالة كان الكفيل في عمل خاص أو مُسجل في التأمينات الاجتماعية؛ فلا بُد أن يقوم كل من الكفيل والمقترض بالتوقيع على (فاتورة الدفع الكامل).

استعلام عن الكفيل بنك التنمية الاجتماعية

يُمكن إجراء الاستعلام عن الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية أون لاين عبر اتباع الخطوات التالية: