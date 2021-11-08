نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ترقب” دعم حساب المواطن الدفعة 48 دورة شهر نوفمبر وشروط الاستفادة لأصحاب السجل التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 48، من الموضوعات الهامة التي يتم البحث عنها الآن، من قبل 11 مليون مستفيد من البرنامج الأكبر والأهم في العالم العربي في مجال الحماية الاجتماعية، البرنامج الذي شهد له منظمات دولية، وأصبح مثل يحتذى به في العالم العربي لمساعدة المواطنين الأقل دخلاً في الدول، ويترقب المستحقين للدعم نزول الدفعة 48 في حساباتهم البنكية، وكذالك معرفة قيمة الدعم الذي سيحصلون عليه ورابط الاستعلام الإلكتروني عن الدعم المقدم، وهو ما سنقدمه لكم عبر موقعكم ثقفني فتابعونا.

رابط برنامج حساب المواطن للاستعلام عن مبلغ الدعم

الدخول على الرابط ca.gov.sa. الدخول على أيفونه الحاسبة التقديرية. تسجيل البيانات المطلوبة على الاستمارة الإلكترونية. أخيراً أضغط على عرض النتيجة ليظهر لك قيمة الدعم.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 48

يتم صرف برنامج حساب المواطن في مواعيد محددة كل شهر ميلادي، فالبرنامج يتم صرفه بصورة دورية يوم 10 من كلا شهر، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة، والدفعة 48 سوف تصرف يوم ألأربعاء القادم الموافق 10 من شهر نوفمبر القادم.

شروط الاستفادة لأصحاب النشاط التجاري

حدد حساب المواطن شروط الاستفادة من الدعم للمواطنون الذين يزاولون نشاط تجاري، واهم الشروط هو الإفصاح عن الدخل الناتج عن ذالك النشاط بصورة صحيحة، مع توافر الشروط العامة الأخرى في الاستحقاق والتي سنوجزها فيما يلي.

ما هي أهداف برنامج حساب المواطن للدعم النقدي

توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديون خاصة الفئات محدودة الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة.

رفع المعانات عن المواطنين الذين تأثرن جراء فيروس كورونا المستجد وفقدوا أعمالهم.

تعوض المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة.

شروط الأهلية للحصول على دعم البرنامج

أن يكون الموطن المستفيد سعودي الجنسية. يكون من المقيمين بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية. السن أكبر من 18 عام ميلادي وأن تتطابق البيانات مع بيانات الجهات ذات الشأن. يكون دخل الأسرة منخفض ويتم تقدير مبلغ الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة الواحدة. أن لا يكون المواطن يستفيد من برامج مماثلة لبرنامج حساب المواطن.

برنامج دعم حساب المواطن

هو برنامج تكافل اجتماعي تقدم من خلاله الحكومة السعودية دعم نقدي للمواطنين، المنطبق عليهم شروط الاستحقاق، يهدف البرنامج إلي رفع مستوى المعيشة للطبقة الفقيرة أصحاب الدخول المنخفضة، والمتضررين من فيروس كورونا المستجد، أنطلق البرنامج عام 2017 ومستمر في تقديم الدعم حتى الآن، وهذا البرنامج يحقق رؤية المملكة الاستراتيجية 2030، في تحقيق الرخاء والحياة الكريمة للموطنين.