إعرف الآن.. تفاصيل مهمة يعلن عنها حساب المواطن تتعلق بالتسجيل والتعديلات الجديدة

أعلن حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، عن جملة من التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل في حساب المواطن، حيث شدد على أنه في حالة تم خذ الحساب الخاص بالمواطن لا يكون قادرا على التسجيل بعد ذلك، مؤكدا على أنه خلال الفترة الحالية التسجيل لا يزال متوقفا، ورد على أسئلة العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، قال بأن الإجراء الجديد الذي تم إتخاذه جاء بحسب التعديلات التي تم إصدارها على ضوابط دعم البرنامج، وانطلق التسجيل في برنامج حساب المواطن بداية من شهر ديسمبر لعام 2017، فيما تم تعليق التسجيل لوقت غير محدد عند شهر مارس 2020.

ضوابط حساب المواطن 1443

أعلن برنامج حساب المواطن عن العديد من الضوابط والمعايير الخاصة بالفرد المستقل، ويرغب الكثير من المواطنين الراغبين في التسجيل أو حتى المستفيدين من البرنامج في معرفة هذه الضوابط، حيث أكد البرنامج على أن التسجيل معلقا للمستفيدين الجديد، كما تم إقرار الحد الأقصى للاستحقاق، وقد جاء من ضمن التعديلات الحديد عدم استقبال أي طلبات جديدة للمواطنين المتقدمين للحصول على الدعم عبر حساب المواطن، وأعلن عن هذه التعديلات التي تم إصدارها بعد صرف الدفعة الثامنة والعشرون من حساب المواطن والتي أصدرت في شهر مارسي العام الماضي.

ومن أهم التعديلات التي أعلن عنها حساب المواطن، بخصوص المواطنين والأفراد المستقلين، يجب أن يتم تقديم الأوراق والمستندات الثبوتية التي تثبت استقلال السكت وذلك للأفراد الذين بلغوا عمر 18 عام أو أكثر، حيث يمكن ذلك من خلال رفع أحد الأوراق الثبوتية التالية، وهي صك مليكة السكن، عقد إيجار موحد من منصة ايجار، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، ويعتبر هذا الشرط من ضمن الشروط الرئيسية لمنع قطع الدعم، حيث يجب على المستقلين تقديم هذه الأوراق.

شروط الاستحقاق والأهلية في حساب المواطن

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يشترط على المستفيد أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة، وفي حالة خروجها منها لا يقيم أكثر من 3 شهور. يمنع على المستفيدين الإقامة في دور الإيواء الحكومية أو السجن. يجب أن تكون البيانات المقدمة متطابقة مع الجهات الرسمية.

الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن