نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعرف الآن.. تفاصيل مهمة يعلن عنها حساب المواطن تتعلق بالتسجيل والتعديلات الجديدة في المقال التالي
أعلن حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، عن جملة من التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل في حساب المواطن، حيث شدد على أنه في حالة تم خذ الحساب الخاص بالمواطن لا يكون قادرا على التسجيل بعد ذلك، مؤكدا على أنه خلال الفترة الحالية التسجيل لا يزال متوقفا، ورد على أسئلة العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، قال بأن الإجراء الجديد الذي تم إتخاذه جاء بحسب التعديلات التي تم إصدارها على ضوابط دعم البرنامج، وانطلق التسجيل في برنامج حساب المواطن بداية من شهر ديسمبر لعام 2017، فيما تم تعليق التسجيل لوقت غير محدد عند شهر مارس 2020.
ضوابط حساب المواطن 1443
أعلن برنامج حساب المواطن عن العديد من الضوابط والمعايير الخاصة بالفرد المستقل، ويرغب الكثير من المواطنين الراغبين في التسجيل أو حتى المستفيدين من البرنامج في معرفة هذه الضوابط، حيث أكد البرنامج على أن التسجيل معلقا للمستفيدين الجديد، كما تم إقرار الحد الأقصى للاستحقاق، وقد جاء من ضمن التعديلات الحديد عدم استقبال أي طلبات جديدة للمواطنين المتقدمين للحصول على الدعم عبر حساب المواطن، وأعلن عن هذه التعديلات التي تم إصدارها بعد صرف الدفعة الثامنة والعشرون من حساب المواطن والتي أصدرت في شهر مارسي العام الماضي.
ومن أهم التعديلات التي أعلن عنها حساب المواطن، بخصوص المواطنين والأفراد المستقلين، يجب أن يتم تقديم الأوراق والمستندات الثبوتية التي تثبت استقلال السكت وذلك للأفراد الذين بلغوا عمر 18 عام أو أكثر، حيث يمكن ذلك من خلال رفع أحد الأوراق الثبوتية التالية، وهي صك مليكة السكن، عقد إيجار موحد من منصة ايجار، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، ويعتبر هذا الشرط من ضمن الشروط الرئيسية لمنع قطع الدعم، حيث يجب على المستقلين تقديم هذه الأوراق.
شروط الاستحقاق والأهلية في حساب المواطن
- يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.
- يشترط على المستفيد أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة، وفي حالة خروجها منها لا يقيم أكثر من 3 شهور.
- يمنع على المستفيدين الإقامة في دور الإيواء الحكومية أو السجن.
- يجب أن تكون البيانات المقدمة متطابقة مع الجهات الرسمية.
الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن
- أولا، تقوم بزيارة رابط حساب برنامج المواطن.
- ثانيا، الضغط على كلمة حساب، ثم الضغط على استعلام.
- ثالثا، اضغط على استعلام برقم المعرف.
- رابعا، قم بكتابة رقم الهوية ثم أدخل كود التحقق.
- أخيرا، الضغط على ايقونة استعلام لتظهر كافة التفاصيل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعرف الآن.. تفاصيل مهمة يعلن عنها حساب المواطن تتعلق بالتسجيل والتعديلات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.