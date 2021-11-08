نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات منصة أبشر الجديدة وكيفية تجديد الإقامة إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق موقع أبشر الإلكتروني عدة خدمات جديدة، وتستهدف هذه الخدمات مواطني المملكة، وكذلك المقيمين فيها، وقد أشار وزير الداخلية في المملكة عن إتاحة عدة خدمات جديدة من خلال منصة أبشر ومنصة ميدان، وتحديث بعض الخدمات القائمة، تهدف لتقديم المزيد من التسهيلات في إنهاء الطلبات والاستعلامات والتحقق، وتقوم السعودية بصفة دورية بتقديم أعلى مستوى من الخدمة موجه لكل المتواجدين على أراضيها، وسوف نناقش خدمات أبشر الإلكترونية الجديد وكيفية تجديد الإقامة من خلال المنصة بدون الذهاب لمكتب أو مقر حكومي.

خدمات منصة أبشر الإلكترونية الجديدة

الخدمة الخاصة بطلب تقارير أبشر.

تجديد البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية، أو استخراج البدل الفاقد في حالة ضياعها.

خدمة جوازات السفر الخاصة بالأسر المعيلة.

يقوم الموقع بتقديم خدمة تجديد الإقامة بعد انقضاء ثلاثة شهور.

إصدار الرخصة الرقمية للسير.

كفالة المرور الإلكترونية، وتعد هذه الخدمة من الخدمات الهامة.

يقوم الموقع بتوفير خدمة تسجيل موحد في المدارس الخاصة بالقيادة.

ويقدم الموقع أيضًا رخصة حيازة السلاح الناري، بعد الحصول على الموافقة من الوزارة الداخلية.

كما توجد تحديث جرت على النسخة المطورة من خدمة إصدار جواز السفر وتجديده لمن هم أقل من سن 15 سنة للذكور والإناث

خدمات منصة ميدان تشمل تسجيل الحوادث المرورية من الميدان، والتحقق من مالك الإبل بفراءة الشريحة، والتحقق من تصاريح الحج والعمرة والصلاة في الجرمين الشريفين، والتحقق من الحالة الصحية للأشخاص.

طريقة تجديد الإقامة عبر موقع أبشر كل 3 أشهر

يقوم موقع أبشر الإلكتروني بتقديم عدة خدمات، من بينها الخدمة الخاصة بتجديد إقامة المقيمين بالمملكة، ويقوم الموقع بالتيسير على المقيمين، كما توفر إدارة الجوازات العامة جميع خدماتها من خلال موقع أبشر الإلكتروني، ولكي تحصل على الخدمات المقدمة من الموقع قم باتباع الآتي:

قم بالدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني أبشر.

اكتب اسمك ورمز المرور الخاصة بك في أماكنهم المحددة، وتأكد أنك قمت بإدخالهم بطريقة سليمة.

سيتم تحويلك إلى صفحة خدمات عامة، فتقوم باختيار الخدمة الخاصة بالجوازات.

فتقوم بالضغط على المربع الخاص بتحديث الجواز السعودي للسفر.

إذا كنت تريد تجديد جواز السفر، قم بكتابة اسمك في المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك تقوم بكتابة جميع المعلومات في أماكنها المحددة.

وتقوم بدفع المصروفات المخصصة للتجديد.

طريقة تجديد الإقامة للأشخاص التابعين عبر أبشر

من الضروري أن تقدم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالضامن، أو البطاقة الخاصة بالإقامة.

يجب أن يضمن الأب الابن، في حالة عدم بلوغ الابن الثامنة عشر.

أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي بنجاح.

أن يدفع جميع المصروفات المخصصة للتجديد في الميعاد المطلوب.

وبهذا نكون قد ألقينا الضوء على خدمات أبشر الإلكتروني الجديد وكيفية تجديد الإقامة، وجميع المعلومات المتاحة.