نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في الإسكان التنموي، يعد برنامج الإسكان التنموي هو أحد برامج الدعم المقدمة من جانب وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط ومن ضمنهم مستفيدي الضمان الاجتماعي حيث خصصت الوزارة عدد من الوحدات المقدمة لمستفيدي الضمان عن طريق منصات الدعم التي تقدمها الوزارة ويأتي هذا الدعم من جانب الأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان عبد العزيز وذلك بهدف خلق حياة كريمة هادئة ومطمئنة للمواطنين في المملكة حيث يتم الحصول على الوحدة السكنية المناسبة وذلك مقابل دفع قيمة من المال في صورة إيجار لمدة معينة بعدها يستطيع المواطن ويكون من حقه تملك تلك الوحدة السكنية ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم بشئ من التفاصيل خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1443 وماهي الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم المقدم.

أهم الشروط اللازمة للحصول على الدعم المقدم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة وممن يشملهم دعم الضمان الاجتماعي.

لا يكون لدي المتقدم أي مصدر دخل آخر إلى جانب الدعم الاجتماعي المقدم.

يحق لمن لديه مصدر دخل آخر إلى جانب الدعم الاجتماعي التسجيل في الإسكان التنموي ولكن سيقوم بدفع قيمة إيجارية تختلف عن تلك القيمة التي يدفعها مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لا يمتلك أي مصدر دخل آخر.

تكون الأولوية في الحصول على الوحدة السكنية لمستفيدي الضمان الذين لا يمتلكون أي مصدر دخل إضافي.

تبلغ قيمة الإيجار التي سيقوم بسدادها مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لا يمتلك مصدر دخل إضافي 200 ريال سعودي أما المواطن المستفيد بدعم الضمان الاجتماعي ويمتلك مصدر دغل إضافي تبلغ قيمة الإيجار الذي سيقوم بسداده 800 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الخطوات يجب القيام بها للحصول على الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وجاءت أهم تلك الخطوات كما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان بالسعودية. الضغط على زر التسجيل في الإسكان التنموي. كتابة الاسم ورقم الهوية والضغط على تسجيل الدخول. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على زر تسجيل.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التكافؤ الاجتماعي بين مواطني المملكة كما يسعى إلى تحقيق رؤية المملكة وذلك من خلال ان تصل نسبة الحصول على الدعم لمستفيدي الضمان إلى سبعون بالمائة وذلك بحلول عام 2030.