رابط نتائج اختبار القدرات العامة 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب e-services.etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط نتائج اختبار القدرات العامة 1443، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن صدور نتائج الفترة الأولي من اختبار القدرات العامة ورقي، وذلك من خلال الدخول إلكترونياً من حساب المستفيد على موقع مركز قياس الإلكتروني، ويستطيع طلبة وطالبات المرحلة الثانوية الذين أدوا الاختبارات للقدرات العامة ورقي، الحصول على النتائج الآن بكل سهولة، ونستعرض معكم الرابط الرسمي لاستخراج نتائج قياس خلال السطور التالية، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

رابط نتائج اختبار القدرات العامة 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز قياس “e-services.etec.gov.sa“.

تسجيل كلمة المرور والسجل المدني.

النقر على تسجيل دخول.

اختيار نتائج اختبار القدرات العامة.

طباعة نسخة من النتيجة.

نتائج قياس 1443

يهتم طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بأداء اختبارات قياس واجتيازها، فهي من أهم الشروط التي يجب توافرها للدخول للمرحلة الجامعية بالإضافة للحصول على وظائف بالعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقد أدي الطلاب الاختبارات في ظل تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا، وتهتم اختبارات القدرات العامة في التعرف على مدي استيعاب الطلاب للمواد والخبرات التي تم دراستها خلال مراحل الدراسة المختلفة، بالإضافة لقياس القدرة التحليلية والاستدلالية سواء من خلال حل المسائل الرياضية وتحليلها، أو فهم المقروء وإدراك العلاقات المنطقية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

أحد أهم الجهات التي تعمل على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية، فلديها ارتباط بوزارة التعليم ومركز قياس لوضع خطط واستراتيجية تحديث نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، وتقوم الهيئة بعمل العديد من الاختبارات منها “اختبار القدرات العامة، القدرة المعرفية، كفايات المعلمين، كفايات اللغة الإنجليزية”، كما تُعلن نتيجة هذه الاختبارات إلكترونياً من خلال موقع مركز قياس.

مركز قياس

من أهم المراكز التي تشرف على اختبارات قياس القدرات، سواء للطلاب أو المعلمين أو الراغبين في الالتحاق بوظائف حكومية، لذلك يشهد التسجيل على موقع قياس ضغط كبير من مختلف الفئات، لهذا اهتم المركز برفع كفاءة موقعه الإلكتروني للتمكن من الدخول عليه وإجراء كافة عمليات البحث دون تأخير.