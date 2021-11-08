تمويل مرابحة مرنة الشخصي يصل الى 250 الف ريال باطول فترة سداد. هو تمويل مصمم لتحقيق مختلف احتياجات العملاء المالية المختلفة، ويمكن الحصول على التمويل بمتطلبات ومستندات بسيطة إلى جانب السرعة في معالجة الطلب والتنفيذ والمرونة في سداد الخيارات.

مزايا تمويل مرابحة مرنة الشخصي

التمويل بدون تحويل راتب.

فترات سداد مرنة تصل لـ 60 شهر.

التمويل متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يبدأ التمويل من 5000 ريال حتى 250 ألف ريال.

شروط تمويل مرابحة مرنة الشخصي

ألا يقل الراتب عن 3000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي و6000 ريال للعاملين في القطاع الخاص.

لابد أن يكون الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص يعمل بشركة معتمدة لدى الشركة.

ألا تقل مدة الخدمة بالقطاع الحكومي عن شهر واحد وشبة الحكومي 12 شهر وللقطاع الخاص. ويُستثنى من هذا الشرط موظفي المصارف.

ألا يقل عمر طالب التمويل عن 18 عام.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل

التقدم بطلب تمويل عند زيارتك لفرع الشركة.

إرفاق الهوية الوطنية مع الطلب.

خطاب تعريف من جهة العمل شامل الراتب الرئيس وتاريخ الالتحاق بالعمل والبدلات.

كشف حساب بنكي .

العنوان الوطني.

التواصل مع شركة مرابحة مرنة

أتاحت الشركة مجموعة من الخيارات من أجل التواصل معها بالخيارات الآتية:

البريد الإلكتروني للشركة: [email protected]

رقم الهاتف : P: 8001111810.

التواصل عبر تطبيق الواتساب : P: 920033868.

العنوان: Murabaha Marena financ Ar Rabi, Riyadh 13315.

أو التواصل مع الشركة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أو الموقع الرسمي للشركة.

شركة مرابحة مرنة

أحد الشركات التمويلية في المملكة التي تقدم تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لتمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال مزيج من المنتجات. وقد حققت الشركة انجازات نوعية في نمو الأسواق المحلية والمؤسسات الصغيرة في المملكة. وتدار الشركة من قبل فريق من ذوي الخبرة الواسعة في مجال التمويل والتقسيط والإدارة ويعملون لتقديم كل الاستشارات الممكنة للعملاء لمساعدتهم على تلبية احتياجتهم مما يعود بالنفع على العملاء، وتعمل الشركة على تقديم خدمات للأفراد وتشمل التمويل الشخصي والإجارة وخدمات للشركات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر حتى 2 مليون ريال بفترات سداد تتناسب مع حاجة الشركات.