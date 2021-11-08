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عمر شويل - جدة نتائج قياس 1443 نتائج قياس برقم الهوية فقط ، فقد أعلنت هيئة برنامج قياس التحصيلي في المملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج الاختبارات التحصيلية للطلاب. ويمكن لجمع الطلاب الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي من خلال رقم الهوية الخاص بالطالب من الموقع الرسمي للبرنامج.

وهنا سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن النتائج لكي يتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها.

نتائج قياس 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج الاختبارات التحصيلية التي قام الطلاب بإنهائها لكي يتم ترشيحهم إلى المرحلة الجامعية واختيار الكلية التي تتناسب مع قدراتهم بعد إنهاء تلك الاختبارات. ويمكن للطلال من الاستعلام عن نتائج قياس 1443 من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سنبينها فيما يلي.

نتائج قياس 1443 نتائج قياس برقم الهوية فقط

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج الاختبارات على المنصة الإلكترونية التابعة لبرنامج قياس التحصيلي لأداء الاختبارات. ويمكن لأي طالب من الاستعلام عن نتيجة تلك الاختبارات باتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج قياس.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

ثم اتجه إلى خامة “نتائج قياس”.

قم بكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثم قم بكتابة رمز التأكيد الموجود في الصورة.

وقم بالنقر على “تسجيل دخول.

أعد إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية ونوع الاختبار الذي قمت باجتيازه.

ثم قم بالنقر على “عرض النتائج”.

سيتم ظهور جميع التفاصيل الخاصة بنتائج الاختبار للطالب المُستعلم.

كيفية طباعة نتائج قياس

بعد اطلاع الطالب على نتائج قياس 1443 ، يلزم عليه طباعة النتيجة حتى يتم إرفاقها في مستند الأوراق الذي سيقوم بالتقدم به للكلية المعنية.

ولطباعة نتائج قياس 1443 نتائج قياس برقم الهوية فقط اتبع الآتي:

بعد ظهور نتيجة الطالب.

قم بالذهاب لأعلي الصفحة.

اختر كلمة طباعة”.

ثم قم بالانتظار لحين خروج الورقة من ورقة الطباعة.

وبهذا يكون قد تمكنت من معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج قياس 1443 بالمملكة العربية السعودية. ومعرفة طريقة طباعة النتائج لإرفاقها بالمستندات الخاصة بك حين التقديم في الكلية التي تقوم بالتقديم بها.