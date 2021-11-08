مليون ونصف بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات وبالتقسيط علي أطول فترة سداد

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مليون ونصف بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات ، مبالغ تمويلية كبيرة بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، أحد الخدمات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، وقد قام بنك سامبا بالمملكة بتقديم تمويل شخصي ميسر يخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية ، وذلك من خلال تسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له داخل المملكة.
مليون ونصف بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات من بنك سامبا
بنك سامبا واحد من ضمن مجموعة من البنوك الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين ، كما أتاح البنك للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، فرصة الاستفادة من تلك العروض التمويلية التي يقدمها البنك ، بأسهل الشروط والمتطلبات ، ويقدم بنك سامبا للعملاء العديد من المزايا ، عند التقدم بطلب للاستفادة من المنتجات التمويلية المتاحة لدى البنك لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا
- التمويل الشخصي الذي قام بنك سامبا بتصميمه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- تمويل بنك سامبا لقطاع الأفراد بمبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، حيث يتيح البنك للعملاء تقسيط مبلغ التمويل علي أطول فترة سداد ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي مليون ونصف ريال سعودي.
- يوفر البنك التمويل الشخصي بمعدل ربح ثابت طوال مدة التمويل.
- إمكانية شراء المديونية الخاصة بالشخص المتقدم بالطلب.
- موافقة فورية وسريعة من بنك سامبا علي طلب الحصول على التمويل الشخصي.
- يوفر بنك سامبا في المملكة العربية السعودية ، تأمين تكافلي مجاني حيث يتم إسقاط الأقساط التمويلية المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله.
كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك سامبا
يمكن التقديم على طلب تمويل بنك سامبا بدون ضمانات ولا كفالات ، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك علي الإنترنت ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وخلال 3 أيام عمل يتم التواصل مع العميل لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع البنك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات المتاح لدي بنك سامبا.
المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل بنك سامبا بدون ضمانات
- يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك سامبا.
- تقديم الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب ، لاستكمال إجراءات طلب المنتج.
- يجب إرفاق طلب التمويل بتعريف بالراتب من جهة العمل ، والذي يحتوي على المسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والراتب الأساسي والبدلات أن وجد.
- يشترط أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتقديم خطاب تحويل الراتب من جهة العمل ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك سامبا لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
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