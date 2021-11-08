نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ملئ وتقديم نموذج طلب قرض من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب قرض من بنك الراجحي سوف يساعد العديد من الأشخاص في البدء في العديد من المشروعات التي تساعد العديدين في تيسير حياتهم، ولكن لكي يقدم بنك الراجحي هذه القروض لا بد أن تتوفر مجموعة من الشروط في العديد من الأشخاص الذين يحصلون على هذه القروض حيث سوف نوضح كل التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من خلال المقال.

نموذج طلب قرض من بنك الراجحي

من أكثر المميزات التي قدمها بنك الراجحي هو القدرة على الحصول على عدة قروض مختلفة وذلك من خلال العملاء، أو من خلال بعض الشركات والتي يكون النموذج كالتالي:

في البداية لا بد أن تكتب كل التفاصيل الخاصة بالمشروع في القرض.

فيما بعد تكتب البريد الإلكتروني الخاصة بالشخص.

اكتب المبلغ الذي تريده.

حدد الأقساط الشهرية.

كيفية طلب قرض من بنك الراجحي

الكثير من الأشخاص يبحثون عن نموذج من أجل طلب القروض من بنك الراجحي، حيث توجد مجموعة من الخطوات الخاصة لكي يتم طلب القرض، ولكن لا بد أن تتمثل في الخطوات التالية:

ادخل في البداية على موقع البنك.

يجب أن تحدد الحساب الخاص بك.

فيما بعد اضغط على كلمات الخدمات المصرفية.

تختار خدمات التمويل.

اضغط على كلمة التمويل الشخصي.

اضغط على تقديم طلب الآن.

اكتب كل البيانات والمعلومات مثل الاسم والجنسية.

اكتب كل البيانات المالية العميل مثل الراتب الشهري، بالإضافة إلى مكان العمل.

حدد طريقة التواصل سواء الهاتف أو البريد الإلكتروني.

اكتب كل المعلومات الخاصة بالدخول.

يتم كتابة كل الالتزامات المالية التي تكون خاصة بالعميل.

فيما بعد اضغط على كلمة التالي.

يتم رفع مجموعة من المستندات الخاصة بالطلب.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

توجد مجموعة من الشروط لكي يتم الحصول على القروض من بنك الراجحي:

لا بد أن تكون مدة العمل حوالي ستة أشهر وبالنسبة للقطاع العام يكون ثلاثة أشهر.

الحصول على الراتب يكون من البنك نفسه أو يقوم بعمل تحويل للبنك.

في حالة العمل بإحدى المؤسسات الغير معتمدة لدى البنك، فيجب على المؤسسة أو الشركة التواصل مع البنك للحصول على الاعتماد.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الراجحي

هناك العديد من الأوراق والمستندات التي حددها مصرف الراجحي، والتي يجب تحضيرها قبل التقديم على طلب الحصول على القرض، ومن هذه الأوراق ما يلي: