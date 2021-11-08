نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير شهر نوفمبر 2021 خصومات وتخفيضات على جوالات سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير شهر نوفمبر تشمل مجموعة من الخصومات على كافة المنتجات التي توفرها الشركة، فيمكن الحصول على عروض جرير للجوالات سامسونج أو أيضًا تقسيط جرير للجوالات الحديثة وقد اشتهرت المكتبة بتقديم خصومات رائعة وخصوصًا خلال الشهر الجاري وهو موعد الجمعة البيضاء في السعودية فقد قدمت خصومات وأيضًا عروض الشاشات في جرير لذا سنتعرف على متى الجمعة البيضاء 2021 في السعودية.

عروض جرير شهر نوفمبر

خلال هذا الشهر نتابع العديد من عروض مكتبة جرير السعودية العديد من الخصومات في ظل الجمعة البيضاء التي تأتينا خلال شهر نوفمبر من كل عام وتظهر تلك العروض من خلال التالي:

عرض مميز على شاشات سامسونج والتي يصل مقاسها إلى والي 49 بوصة، فيمكن الحصول عليها بسعر يصل إلى 8099 ريال سعودي، كما يمكن الحصول على العديد من الهدايا القيمة والتي تصل قيمتها إلى حوالي 400 ريال سعودي مقدمة من خلال المكتبة.

وهناك عرض خاص على شاشة سوني بمقاس 75 بوصة، بدقة عالية الجودة فسعرها شامل الضريبة 6199 ريال سعودي، وهدايا مميزة من خلال المكتبة، وذلك بدلًا من سعرها الأصلي الذي يصل إلى 13 ألف ريال سعودي.

في حين أن الحصول على شاشة ال جي الجديدة بدقة إتش دي المميزة، ومقاسها الذي يصل إلى 55 بوصة، بسعرها الجديد وهو 3099 ريال سعودي.

عروض جوالات سامسونج في جرير

يمكن الحصول على جوالات سامسونج المميزة من خلال مكتبة جرير من بينها الحصول على الجوالات التالية:

عروض على سامسونج جالكسي زد فولد 2 ومساحة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت، وهناك ألوان متعددة متوفرة في المكتبة حديثًا، من بينها اللون الأسود واللون البرونزي، ويدعم الجوال تقنية الجيل الخامس، فبادر بالحصول عليه بسعر 5799 ريال سعودي، فيمكن توفير 200 ريال سعودي.

أما عن جوال سامسونج جالكسي اس 21 ألترا، بألوان متعددة من بينها اللون الفضي، يمكن الحصول عليه بسعر 4299 ريال سعودي، وذلك بدلًا من سعر الجوال الأصلي 5399 ريال سعودي، أي أن الخصم يصل إلى 20% ريال سعودي، ومتوفر في الوقت الراهن اللون الرمادي، واللون الأرجواني أيضًا وغيرها العديد من الجوالات المتميزة التي تتوافر من خلال مكتبة جرير في إطار عروض جرير شهر نوفمبر 2021.