نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قياس القدرات 1443 الرسمي وظهورها بموقع المركز الوطني للقياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قياس القدرات 1443 والذي من خلاله تم الإعلان عن النتائج رسمياً . وهو الرابط الخاص بالمركز الوطني للقياس في استخراج نتيجة قياس القدرات . كذلك تم الإعلان من المركز اليوم 8 نوفمبر بأن كافة الطلاب المؤيدين . لاختبارات القياس يمكنهم استعلام نتائج اختبار القدرات . ذلك من خلال رقم الهوية الخاصة بهم بجانب رمز التحقق . كما يتم تسجيل الدخول علي موقع نتائج قياس القدرات 1443 والمتاح عليه كافة الخدمات الإلكترونية . بجانب النتائج ومن خلال المقال اليوم سنتعرف علي كافة تفاصيل نتائج قياس 1443 وخطوات استخراج نتائج القياس .

رابط نتائج قياس القدرات 1443 ومعرفة النتائج برقم الهوية

تم التنويه من المركز الوطني للقياس بأن النتائج متاحة من خلال . رابط نتائج قياس القدرات 1443 والتي وضحت بأنه من خلال بعض الخطوات البسيطة . بتسجيل البيانات المطلوبة علي الموقع . يتم معرفة كافة تفاصيل النتائج كذلك يتم بعد معرفتها يتقدم الطلاب للالتحاق بالجامعة المرغوبة . كذلك بجانب استخراج نتيجة قياس القدرات بالدرجات التي حصل عليها الطالب . يتحدد بناءً عليها الكلية التي سوف يلتحق بها . كذلك تم التوضيح بأنه أذا ما واجهت الطلاب مشكلة في الموقع . سواء في بطء التحميل أو عدم القدرة علي الولوج للموقع . يمكنهم التواصل مع هيئة الدعم الفني الخاصة بالموقع .

خطوات معرفة النتائج بموقع المركز الوطني للقياس

من خلال رابط نتائج قياس القدرات 1443 الرسمي يتم أتباع بعض الخطوات البسيطة . تلك التي من خلالها يتم معرفة النتائج وتفاصيلها بشكل كامل وهي كالتالي :-

يتم تسجيل الدخول علي موقع المركز الوطني للقياس الرسمي . كذلك لمعرفة و استخراج نتيجة قياس القدرات يتم بتسجيل البيانات المطلوبة بالموقع . تسجيل رمز المرور الخاص بالطالب والمستخدم علي الموقع سابقاً . من الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة “اختبارات” ومن ثم اختبارات القدرات الورقية . كذلك يتم تسجيل رقم الهوية الخاصة بالطالب في الخانة المخصصة لذلك . بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم فتح صفحة جديدة تحتوي علي تفاصيل نتائج قياس 1443 . تلك كانت الخطوات البسيطة التي من خلالها يتم التعرف علي النتائج الخاصة بالقياس .

المراحل الخاصة بالتسجيل في نتائج قياس 1443

كانت بداية التسجيل لطلاب الصف الثالث الثانوي في يوم 2 أغسطس من عام 2021 . ذلك ما يخص اختبارات القدرات لهم . ولكن كان التسجيل متاحاً أمام الطلاب بدايةً من يوم 11 أغسطس لعام 2021 . كما أن نتائج قياس 1443 انتهت الجهات المعنية من ترتيب المراجعات وأيضاً التصحيح . وأصبحت الآن متاحة من خلال موقع المركز الوطني للقياس .

رابط نتائج قياس القدرات 1443 الرسمي الخاص بموقع المركز الوطني للقياس . ذلك الذي من خلاله يتم استخراج ومعرفة كافة النتائج لجميع الطلاب . ويتم من خلال بعض الخطوات البسيطة علي الموقع والتي تم توضيحها داخل المقال . كذلك تم عرض المراحل الخاصة بالتسجيل والتواريخ التي كانت في مراحل التسجيل .