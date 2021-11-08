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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قياس القدرات 1443 الرسمي وظهورها بموقع المركز الوطني للقياس في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج قياس القدرات 1443 والذي من خلاله تم الإعلان عن النتائج رسمياً . وهو الرابط الخاص بالمركز الوطني للقياس في استخراج نتيجة قياس القدرات . كذلك تم الإعلان من المركز اليوم 8 نوفمبر بأن كافة الطلاب المؤيدين . لاختبارات القياس يمكنهم استعلام نتائج اختبار القدرات . ذلك من خلال رقم الهوية الخاصة بهم بجانب رمز التحقق . كما يتم تسجيل الدخول علي موقع نتائج قياس القدرات 1443 والمتاح عليه كافة الخدمات الإلكترونية . بجانب النتائج ومن خلال المقال اليوم سنتعرف علي كافة تفاصيل نتائج قياس 1443 وخطوات استخراج نتائج القياس .
رابط نتائج قياس القدرات 1443 ومعرفة النتائج برقم الهوية
تم التنويه من المركز الوطني للقياس بأن النتائج متاحة من خلال . رابط نتائج قياس القدرات 1443 والتي وضحت بأنه من خلال بعض الخطوات البسيطة . بتسجيل البيانات المطلوبة علي الموقع . يتم معرفة كافة تفاصيل النتائج كذلك يتم بعد معرفتها يتقدم الطلاب للالتحاق بالجامعة المرغوبة . كذلك بجانب استخراج نتيجة قياس القدرات بالدرجات التي حصل عليها الطالب . يتحدد بناءً عليها الكلية التي سوف يلتحق بها . كذلك تم التوضيح بأنه أذا ما واجهت الطلاب مشكلة في الموقع . سواء في بطء التحميل أو عدم القدرة علي الولوج للموقع . يمكنهم التواصل مع هيئة الدعم الفني الخاصة بالموقع .
خطوات معرفة النتائج بموقع المركز الوطني للقياس
من خلال رابط نتائج قياس القدرات 1443 الرسمي يتم أتباع بعض الخطوات البسيطة . تلك التي من خلالها يتم معرفة النتائج وتفاصيلها بشكل كامل وهي كالتالي :-
- يتم تسجيل الدخول علي موقع المركز الوطني للقياس الرسمي .
- كذلك لمعرفة و استخراج نتيجة قياس القدرات يتم بتسجيل البيانات المطلوبة بالموقع .
- تسجيل رمز المرور الخاص بالطالب والمستخدم علي الموقع سابقاً .
- من الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة “اختبارات” ومن ثم اختبارات القدرات الورقية .
- كذلك يتم تسجيل رقم الهوية الخاصة بالطالب في الخانة المخصصة لذلك .
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم فتح صفحة جديدة تحتوي علي تفاصيل نتائج قياس 1443 .
- تلك كانت الخطوات البسيطة التي من خلالها يتم التعرف علي النتائج الخاصة بالقياس .
المراحل الخاصة بالتسجيل في نتائج قياس 1443
كانت بداية التسجيل لطلاب الصف الثالث الثانوي في يوم 2 أغسطس من عام 2021 . ذلك ما يخص اختبارات القدرات لهم . ولكن كان التسجيل متاحاً أمام الطلاب بدايةً من يوم 11 أغسطس لعام 2021 . كما أن نتائج قياس 1443 انتهت الجهات المعنية من ترتيب المراجعات وأيضاً التصحيح . وأصبحت الآن متاحة من خلال موقع المركز الوطني للقياس .
رابط نتائج قياس القدرات 1443 الرسمي الخاص بموقع المركز الوطني للقياس . ذلك الذي من خلاله يتم استخراج ومعرفة كافة النتائج لجميع الطلاب . ويتم من خلال بعض الخطوات البسيطة علي الموقع والتي تم توضيحها داخل المقال . كذلك تم عرض المراحل الخاصة بالتسجيل والتواريخ التي كانت في مراحل التسجيل .
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