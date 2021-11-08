نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وحالات وقف صرف راتب الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد محركات البحث وتساءل الكثيرين متى يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد ومعاشات الضمان والمساعدات المقطوعة لشهر ربيع الثاني 1443/ نوفمبر 2021″ لمواطني المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية مع اقتراب صرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه المساعدات للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا للمساعدة لتعينهم على تحمل أعباء الحياة وتكاليف المعيشة خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

ولكي يتم صرف المساعدات لابد من توافر عدة شروط ومعايير وهناك حالات تتوقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد بعد اقرت الحكومة السعودية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والتي تم الإعلان فيها بآخر قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة وهذه الحالات كالاتي:

حالات توقف صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

ويتوقف صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 في حال ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن وظيفة عمل مناسبة فسيتوقف الدعم من الضمان الاجتماعي.

كما يتوقف صرف راتب الضمان الاجتماعي في حالة تقاعس المستفيد عن القيام بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي في موقع وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي.

وأقر مجلس الوزراء بإيقاف صرف دعم الضمان الاجتماعي عن المواطن الذي يثبت عليه عدم الالتزام بخطة التأهل التي تضعه الوزارة، وقد يعرض المستفيد نفسه للعقوبة في حال تقديم بيانات غير دقيقة للحصول على الدعم في حال عدم استحقاق، وقد تصل العقوبة إلى دفع غرامات مالية كبيرة أو السجن أو الجمع بين العقوبتين.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

ويتم نزول رواتب الضمان في اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الهجري، ولكن إذا صادف موعد الصرف يوم الجمعة يتم تقديم موعد الصرف ليكون يوم الخميس، أما إذا صادف موعد نزول راتب الضمان يوم سبت يتم تأخير موعد صرف إلى يوم الأحد، فبذلك يتم مراعاة أيام العطلة الأسبوعية في عملية إيداع المعاشات والرواتب كل شهر ومن المقرر نزول راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر في يوم الأحد 1 ربيع الثاني 1443 هجرية الموافق 7 نوفمبر 2021 كما تم الإعلان عنها مع جدول نزول المعاشات والرواتب المعتمد من وزارة المالية السعودية.