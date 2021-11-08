نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443 وضوابط الرخص المحدثة للوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الهيئة المعنية بالتدريب وتقويم التعليم، بالإعلان عن المواعيد المحددة لاختبار الرخص المهنية بالمملكة، وجاء هذا الاختبار بعد التحديث الخاص بمعايير الرخص المهنية لكافة الوظائف المتعلقة بالتعليم، قبل عدة ساعات من بداية الاختبار، حيث قامت الهيئة بتحديد معيار التسجيل للأشخاص المتقدمين لأداء الاختبار، وقد حددت الجهات المعنية مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين خطوات التسجيل 1443.

مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية

قامت الهيئة تقوم التعليم والتدريب في السعودية بتحديد موعد الاختبار الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين2021، على حسب المواعيد الآتية:

بداية تسجيل مبكر من يوم 7من سبتمبر للعام 2021، وحتى 13 من شهر أكتوبر للعام 2021.

وتمتد مدة الاختبار من يوم 13 من نوفمبر للعام 2021، وحتى يوم 15 من نوفمبر للعام 2021.

يعتبر الاختبار الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين الخيار الآخر بدل اختبار الكفايات للمعلمين، الذي كان يعقد في السابق.

يجوز أداء الاختبار للأشخاص الغير حاصلين على مؤهل تربوي، ولكن بشرط أن يكون تخصص المتقدم للاختبار مطلوب.

متاح التسجيل للأشخاص حديثي التخرج، وكذلك الأشخاص بالسنة النهائية واقترب موعد تخرجهم.

من أهم الشروط أن يحصل المتقدم على درجة البكالوريوس، أو شهادة أخرى أعلى من البكالوريوس، للطلبة الخريجين الغير مقيدين على قائمة العمل، كما أن المعلم الذي اجتاز بنجاح اختبار الكفايات للمعلمين، سواء في مجال تخصصه أو المجال العام، يمكنه أن يستفيد من إصدار رخصة مهنية له، قبل انقضاء العام 2023، حسب معايير محددة، وليس من الضروري أن يخوض المتقدم الاختبار الخاص بالتخصص، أو العام خلال نفس السنة.

الخطوات اللازمة للتسجيل في اختبار الرخصة

يستطيع التسجيل عبر اختبار الرخصة المهنية، لكافة الوظائف التعليمية، بواسطة اتباع الآتي:

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم المخصص للتقديم على الاختبارات المهنية والعامة.

يتم التسجيل عبر المعلومات الخاصة بالنفاذ الوطني الموحد.

إذا كان المتقدم لم يجتاز اختبارات كفايات، قم بالتسجيل بنفس الطريقة السابقة، ثم اتبع ما يلي:

انقر على خانة اختبارات.

يجب أن تختار بين أحد الاختبارين إما العام أو الخاص.

قم بكتابة بياناتك الشخصية.

أقرأ الأحكام والشروط بعناية.

ثم قم بإتمام عملية التسجيل، وقم بكتابة معلومات الدفع الخاصة بك.

انقر على خانة الإصدار.

ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

استعرض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي تتيح استمرار التسجيل وفق الخدمة التي تقدمها، ويتضمن التحديث الأخير، حوالي 4 مراتب حسب معايير استخراج الرخصة، مثل الرخصة الخاصة بالمعلم، أو الممارس، أو المتقدم، أو الخبير، وإلى هنا نكون قد انتهينا من شرح كافة المعلومات الخاصة بمواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين1443خطوات التسجيل.