لجميع القطاعات من البنك السعودي للإستثمار تمويل بدون ضامن يصل إلى 1.500.000 ريال سعودي

للراغبين في تمويل مشروع او لطالبي القروض لغرض ما يقدم بنك السعودي للإستثمار أفضل عروض التمويلات البنكية الميسرة لجميع القطاعات بالمملكة تمويل سريع بدون ضامن وباسهل اجراءات بنكية تمويل يبدا من خمسين ألف ريال سعودي ويصل حتى مليون ونصف ريال بالتقسيط المريح، تمويل بدون ضامن من البنك السعودي للاستثمار القرض معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” لضمان الحقوق بناءاً على البنود المنصوص عليها في العقد الموقع بين الطرفين، هذا النوع من التمويل إحدى المنتجات الموجودة بصيغة المرابحة بالأسهم المحلية، بجانب المنتجات الأخرى للقروض الميسرة في السداد بأطول مدة تصل إلى 5 سنوات تشمل الرجال والنساء على حد سواء.

شروط تمويل البنك السعودي للاستثمار:

يجب توفر عدة شروط أهمها :

الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 60 عام حين سداد آخر قسط. القرض بدون ضامن للسعوديين والسعوديات فقط. يجب العميل أن يكون له وظيفة حالية في إحدى القطاعات المعتمدة حكومي أو خاص أو عسكري. فتح حساب جاري لدى البنك. يشترط تحويل الراتب.

مميزات تمويل الأسهم من البنك السعودي للاستثمار:

القرض مطابق لأحكام الشريعة وتحت إشراف هيئة رقابية. تمويل بدون كفيل بسقف مرتفع يصل إلى 1.500.000 ريال سعودي. تأمين تكافلي مجاني الإعفاء من المديونية (أي يتنازل البنك عن القرض في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله). إمكانية الحصول على تمويل إضافي إذا حصل العميل على زيادة في راتبه. صرف القرض في نفس اليوم. متاح تمويل ميسر السداد للرجال والنساء. متاح لجميع القطاعات. إمكانية إعادة التمويل بعد انتظام العميل في السداد بالنسب المحددة للبنك.

كيفية تقديم طلب تمويل البنك السعودي للاستثمار:

يجب توفر المستندات التالية:

خطاب تعريف بالراتب يتضمن الدخل والبدلات والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين في الوظيفة. بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية. نموذج فتح محفظة استثمارية لدى شركة كابيتال. نموذج فتح حساب جاري.

للراغبين في تمويل البنك السعودي للاستثمار يجب تقديم الطلب يكون عبر الموقع الإلكتروني البنك السعودي للاستثمار وإرسال النموذج وفي حالة وجود الاستفسار عن شيء يرجى الاتصال على 8001248000.