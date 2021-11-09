لا تتردد اطلب واستلم قرضك من شركة متاجر بدون رسوم ولا كفيل تمويل يبدأ من 20 الف ريال

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شركة متاجر تمول ولا تتأخر عن عملائها في الموافقة على أية قروض طالما مستوفي الشروط وبمجرد التقديم على طلب القرض تجد الموافقة بكل سهولة ويسر، تقدم شركة متاجر الكثير من التسهيلات التي توفرها لعملائها منها الحصول على القرض بدون رسوم ولا كفيل ولا تطلب راتب كبير ويمكنك أخذ قرض بـ20 ألف وسداد بقسط بسيط على 5 سنوات، ومن خلال موقع ثقفني أكتب عن القرض الذي تقدمه شركة متاجر للتمويل قرض بدون رسوم ولا كفيل، يعتبر من أفضل التمويلات البنكية بالمملكة، شركة متاجر للتمويل وهي شركة معتمدة ومرخصة من البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى تمويل السيارات وكذلك توفر خدمات المال للأفراد والمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، قرض بدون تعقيد الإجراءات بأبسط المتطلبات. شروط الحصول على قرض شركة متاجر: أن يكون العميل (رجال /نساء) على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومية أو شبه حكومية – خاص – عسكري. لابد من تقديم سجل ائتماني جيد (غير متعثر في سمة) للحصول على القرض بدون كفيل. لا يقل الراتب عن 4 آلاف ريال سعودي. الحد الأدنى لفترة العمل ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وستة أشهر للخاص. طريقة وكيفية الحصول على القرض من شركة متاجر: لطلب المنتج من خلال الصفحة الإلكترونية عبرللموقع شركة متاجر .

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أو من خلال زيارة أقرب فرع إليك، كما يمكنك الاستفسار عن التمويل على رقم 920000708 ، حيث أن فرع الشركة الرئيسي حي العليا طريق الملك فهد مع تقاطع شارع موسى بن نصير، وبقية الفروع الأخرى في (الرياض – جدة – حي القدس – الدائري الشرقي – الدائري الغربي – الطائف). الشروط والمستندات المطلوبة لقرض شركة متاجر: اهم المستندات المطلوبة كالتالي:- بطاقة هوية وطنية سارية المفعول. سجل ائتماني جيد. تعريف بالراتب يوضح إجمالي الدخل + البدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين. ربما توجد استثناءات أو أوراق أخرى بحسب العميل والسجل الائتماني له وغيره من الشروط المحددة. مزايا التمويل الشخصي من شركة متاجر: أهم المزايا للقرض:- تعطي الشركة موافقة فورية لطلب التمويل. قرض بدون رسوم إدارية يشمل جميع القطاعات. أطول فترة سداد تصل إلى 5 سنوات بأقساط مريحة. هامش ربح منافس وثابت طوال فترة القرض. قرض بدون كفيل يبدأ من 20 ألف ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة لا تتردد اطلب واستلم قرضك من شركة متاجر بدون رسوم ولا كفيل تمويل يبدأ من 20 الف ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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