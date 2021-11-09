نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد التسجيل الجديد في حساب المواطن ماذا تفعل لحل مشكلة تجميد الدفعة الجديدة وأسباب تعليق الحسابات في المقال التالي

عمر شويل - جدة

موعد التسجيل الجديد في حساب المواطن متى؟ سؤال يتكرر على مدى العامين السابقين في المملكة العربية السعودية منذ أن توقف البرنامج عن قبول طلبات التسجيل الجديدة في حساب المواطن في شهر مارس 2020 ومع صدور الدفعة الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تتزايد أعداد الباحثين عبر محركات البحث الشهيرة مثل (جوجل وموقع توتير) عن نشر أخبار جديدة حول متى موعد التسجيل الجديد في حساب المواطن حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي تقدم الدعم النقدي للأسر الفقيرة لللمساعدة على مواجهة أعباء المعيشة مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة من ارتفاع أسعار البنزين ومشتقاته والكهرباء والمياه لذا قامت الحكومة السعودية بترشيد استهلاك الدعم على المستحقين لدفع الفواتير وسداد الديون الناتج عن تعثر بعض المواطنين السعوديين جراء جائحة “كوفيد 19” لمواجهة الإصابة بفيروس كرونا.

متى موعد فتح باب التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن

سؤال تم طرحه عبر صفحة حساب المواطن الرسمية على موقع التغريدات توتير عدة مرات من قبل المواطنين الراغبين في تسجيل حساب جديد في حساب المواطن أومن المستفيدين اللذين كانوا مسجلين فعلياً ولكن تم إغلاق حسابتهم وتجميد مستحقاتهم

حتى الآن لم يتم الرد من قبل القائمين على البرنامج ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لمن يرغب في أن يستفيد من دعم حساب المواطن النقدي طريقة تسجيل حساب مواطن جديد والخطوات اللازمة لتجنب وقف الدعم وأسباب تجميد حساب المواطن.

خطوات التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن

في حال تم فتح تسجيل جديد في حساب المواطن سوف يتم الإعلان رسمياً عبر صفحات البرنامج الرسمية على محركات البحث ونتمنى أن تتخذ المملكة إجراء حيال تلك المشكلة ويعلم المواطنين متى موعد التسجيل الجديد في حساب المواطن واتباع هذه الخطوات بعد توفر شروط التسجيل في حساب المواطن:

الدخول على موقع حساب المواطن من البوابة الرسمية

ثم إختا ر مربع حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة مثل:

الاسم.

رقم الهوية الوطنية.

عنوان السكن للمسجل والتابعيين.

الوظيفة.

الحساب البنكي وملء جميع حقول البيانات ثم يضغط تسجيل .

بعد فحص طلب التسجيل يتم مراجعة البيانات والموافقة أو الرفض خلال 60 يوم.

أسباب تعليق التسجيل في حساب المواطن

يقوم القائمين على برنامج حساب المواطن بعمل مراقبة دورية على الحسابات المسجلة ومراجعة البيانات المدخلة ومقارنتها بالبيانات الحديثة لدي الجهات المتصلة ما يسبب تجميد المستحقات لحين تحديث البيانات التي تم تغيرها ولا تتوافق مع البيانات المسجلة انقضاء مدة تقديم طلب أعتراض والتي حددها البرنامج وهي ثلاث شهور” 90 ” يوم من بدأ تقديم الطلب تم تعليق تسجيل دخول حساب مواطن جديد حسب الضوابط الجديدة منذ انتهاء صرف الدفعة 28 واكتفى البرنامج بالعدد المسجل لديه حتى صدور إشعار رسمي عن موعد التسجيل الجديد في حساب المواطن 1443

طرق حل مشكلة تجميد حساب المواطن 1443

عند توقيف حساب المواطن استلام الدفعة الجديدة للمستفيدين المسجلين يتم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن يتم تحديث البيانات وإرفاق المستندات الجديدة وتكون مطابقة في حال حدوث تغيير. يتم التواصل مع دعم البرنامج لمعرفة أسباب تجميد الحساب وتقديم طلب الاعتراض على حساب المواطن في اليوم الخامس ولمدة ثلاث شهور لبحث الحالة والرد على المستفيد بقبول الاعتراض أو الرفض. في حال تم رفض طلب الاعتراض يتم غلق الحساب و الانتظار حتى يفتح باب التسجيل في حساب المواطن تقديم طلب تسجيل دخول جديد حساب المواطن.

موعد فتح باب التسجيل الجديد في حساب المواطن

كما ذكرنا في السابق حتى هذه الساعة لم يتم إعلان موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن جديد أو المغلق ولكن البرنامج قام بالإجابة عن تساؤلات المواطنين عبر صفحته على موقع “توتير ” أن البرنامج معلق التسجيل الجديد بسبب إجراءات مراقبة الدعم ويتم إضافة تابع في حساب المواطن فقط.