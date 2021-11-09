نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن جديد وطريقة تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن جديد من أكثر ما يهم المواطنون في المملكة العربية السعودية ممن هم لم يسجلوا بعد في دعم برنامج حساب المواطن، وتتزايد الاستفسارات حول متى تبدأ فترة التسجيل في حساب المواطن 1442/1443، حيث يستقبل برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية له على تويتر آلاف الأسئلة والاستفسارات التي تتناول متى يفتح التسجيل في حساب المواطن، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين لمساعدتهم على تحمل الأعباء المادية التي نتحت عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال هذا التقرير طريفة تسجيل جديد في حساب المواطن ورابط دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية وإمكانية تسجيل الزوجة في حساب المواطن، وشروط حساب المواطن الجديدة، فتابعونا.

رابط التسجيل في حساب المواطن جديد

عملية التسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد يتم بشكل إلكتروني من خلال رابط دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية، حيث يوفر النظام خدمة التسجيل في دعم حساب المواطن من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج عبر شبكة الإنترنت، واعتمد برنامج حساب المواطن في الآونة الأخيرة عددًا من الضوابط التي تناولت دعم الفرد المستقل، حيث الزمت التعديلات الجديدة.

وعلى الجانب الآخر تناولت الضوابط الجديد تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للطلبات الجديدة للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بعد تاريخ الصرف لدورة شهر مارس الدفعة الثامنة والعشرين لعام 2020، فمتى يفك التسجيل في حساب المواطن؟.

موعد فتح التسجيل في حساب المواطن

فريق خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن يستقبل الكثير من الأسئلة حول متى يفتح تسجيل حساب المواطن، وجاء رد أحد ممثلي فريق خدمة المستفيدين على أحد المواطنين بأنه لا يوجد موعد محدد و تاريخ معين لفتح التسجيل في النظام للمستفيدين الجدد، حيث تتم مراجعة ضوابط البرنامج دوريًا، حيث تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي المباشر من برنامج حساب المواطن السعودي.

طريقة التسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد

يقدم الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن خدمة تسجيل حساب المواطن جديد للفرد، فمن خلال دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية، حيث يعتمد برنامج حساب المواطن على المنظومة الإلكترونية في كافة المعاملات مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية، وفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن إلكترونيًا:

الولوج إلى رابط الموقع الإلكترونيّ لحساب المواطن “. انقر على تبويب (تسجيل جديد)من الصفحة الرئيسية للبرنامج. تعبئة كافة البيانات الخاصة بالمستخدم الجديد، والمتمثلة في التالي: رقم الهوية.

تاريخ الميلاد بالهجري.

إدخال رقم الجوال.

ثمَّ إعادة تأكيد رقم الجوال.

إدراج رمز التحقق المرئي. يجب على المتقدم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج. ثمَّ الموافقة عليه لمتابعة التسجيل. انقر على أيقونة (تسجيل). يقوم النظام بالتحقق من كافة البيانات التي تمَّ إدخالها من قبل المستخدم. ثمَّ ستصلك رسالةً نصية عبر رقم الهاتف الجوال تحتوي على كلمة المرور المؤقتة لتفعيل الحساب الجديد للمستخدم على البوابة. يعرض لك الصفحة التالية التأكيد على نجاح عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن وتمكينك من تسجيل الدخول على البوابة من خلال تعبئة البيانات التالية: إدخال اسم المستخدم.

إدراج كلمة المرور التي تمَّ إرسالها لك برسالة عبر الجوال.

إدخال رمز التحقق المرئي للتحقق من الاستخدام البشري.

انقر على أيقونة (تسجيل).

وبهذه الطريقة تكون قد نجحت في تسجيل الدخول للمرة الأولى، وبعدها سيقوم النظام بتحويلك إلى صفحة أخرى خاصة بتغيير كلمة المرور.

وعليك لإتمام الدخول إلى النظام إدخال بيانات الدخول من خلال التالي:

يجب إدخال اسم المستخدم، وكتابة كلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق.

اضغط على أيقونة (دخول).

يتولى النظام مهمة التأكد من صحة من المعلومات التي تم إدخالها، وبعدها سيعرض لك صفحة حسابك في برنامج حساب المواطن البوابة الإلكترونية.

كيفية تسجيل المتزوجة في حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن عبر تويتر أته بإمكان التسجيل في دعم حساب المواطن إذا كانت الحالة الاجتماعية للمواطنة “متزوجة”، حيث يمكنها الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن من خلال إضافتها على رب الأسرة “كتابعة” للزوج، وفي ضوء التعديلات المقررة على البرنامج منذ مارس 2020 فانه تم تعليق استقبال طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج، ولكن يمكن إضافة تابع إلى الأسرة المستفيدة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا نتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات وافية حول إمكانية التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي وموعد فتح التسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد وكيفية تسجيل جديد في حساب المواطن.