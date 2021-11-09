نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج قياس 1443 برقم الهوية الأن لجميع الطلاب على الموقع الرسمي للقياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قياس 1443 برقم الهوية، ينتظر الكثير من الطلاب الأن موعد الكشف عن نتائج قياس 1443 برقم الهوية التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في غضون أيام قليلة عبر موقع المركز الوطني للقياس، وخاصة انه أعلن المركز منذ فترة عن انتهاء كافة الطلاب من أداء اختبارات القدرات كما أعلن كذلك عن إتاحة تلك الاختبارات على مدار العام من خلال المقرات المحوسبة، التي يصل عددها إلى 111 مقر بمختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك بالإضافة إلى توفير حوالي 24 مقر لاختبارات القدرات خارج المملكة، والآن يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على النتائج من خلال الولوج إلى موقع القياس، وإليكم المزيد من التفاصيل خلال الفقرات القادمة.

نتائج قياس 1443 برقم الهوية

أكد المركز الوطني للقياس مؤخرا على اقتراب موعد ظهور نتائج قياس 1443 برقم الهوية، حيث تساهم تلك النتائج في حساب القياس الموحد لطلاب الثانوية العامة داخل المملكة العربية السعودية، لمن يرغبون في استكمال مسيرتهم التعليمية و الالتحاق بالتعليم الجامعي، وهو ما يتيح للمؤسسات الجامعية معرفة قدرات الطلاب لتسهيل عملية اختيار الطلاب على أساس عادل.

خطوات الاستعلام عن نتائج قياس 1443 برقم الهوية

بعد الإعلان عن اتاحة استخراج نتائج قياس 1443 برقم الهوية على موقع المركز الوطني للقياس، التي تتم خلال الايام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني لكافة أوراق الاختبارات للطلاب الذين أدو الاختبارات الخاصة بالفترة الأولى، نوضح لكم الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتائج والتي تتمثل فيما يلي:

يقوم الطالب بالدخول إلى رابط موقع مركز القياس .

. ثم يقوم بتسجيل دخولة بحسابه الرسمي، وذلك بإدخال الرقم الخاص بالسجل المدني، وكلمة المرور.

وبعد نجاح تسجيل الدخول، يقوم الطالب بالضغط على أيقونة نتائج قياس.

ومن ثم إدخال البيانات الخاصة به من الاسم واسم الدورة، والرقم التعريفي له.

بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة عرض النتائج.

الكثير من الطلاب واولياء الامور في المملكة العربية السعودية يهتمون الآن بمعرفة نتائج قياس القدرات للعام الجاري 1443، حيث تفصلنا القليل من الساعات الزمنية عن قيام وزارة التربية والتعليم السعودية بطرح هذة النتائج على الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس، وبإتابع الخطوات والطريقة المذكورة في السطور القادمة يمكن معرفة النتائج فور ظهورها.

لم يتم حتى الآن الافصاح عن نتائج قياس القدرات للعام الدراسي الجاري 1443 من قِبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني الاخباري كافة التفاصيل وجيمع المستجدات حول ظهور النتائج، فما عليكم سوى متابعتنا للتعرف على النتائج فور الاعلان بشكل رسمي عن ظهورها على موقع الموركز الوطني للقياس.